Darum gehts Baumann hat ein Jahr Kündigungsfrist

Stimmung auf der Geschäftsstelle war schlecht

Steigende Ausgaben des Verbands umstritten

Der Eishockeyverband (SIHF) kommt nicht zur Ruhe. Nach zwei Jahren ist Martin Baumann seinen Job als CEO wieder los. Der 58-Jährige wurde vom Verwaltungsrat um den neuen Präsidenten Marc Lüthi gefeuert. Auch wenn es in der SIHF-Medienmitteilung lediglich heisst: «Die Swiss Ice Hockey Federation und CEO Martin Baumann beenden ihre Zusammenarbeit.» Von «einvernehmlich» keine Spur.

Da sein Vertrag eine Kündigungsfrist von einem Jahr beinhaltet, muss der Verband Baumann noch ein Jahr lang bezahlen. Eine so lange Kündigungsfrist ist in Kaderpositionen nicht unüblich, um zum einen qualifizierte Kandidaten anzulocken und zum anderen bei einem Abgang Zeit zu haben, einen Nachfolger zu finden. Ob dies im Fall von Baumann nötig war, als er unter SIHF-Präsident Stefan Schärer eingestellt wurde, ist eine andere Frage.

Der ehemalige Geschäftsführer der Champions Hockey League (CHL) wurde nun beurlaubt, die Geschäftsstelle in Glattbrugg ZH wird interimistisch bis im nächsten Sommer von Monika Reinhard geführt. Baumann hatte sie vor etwas mehr als einem Jahr von der CHL, wo sie seine rechte Hand gewesen war, als Director Digital, Marketing & Communications zum Verband geholt. Bereiche, in denen es immer noch Steigerungspotenzial gibt.

Baumann baute keine Brücken

Mit dem Rauswurf von Baumann hat der neue Verbandspräsident Marc Lüthi etwas geschafft, was seinem Vorgänger Urs Kessler nicht gelungen war. Dieser war beim Versuch, Baumann loszuwerden, noch im Verwaltungsrat gescheitert. Jetzt konnte Lüthi eine Mehrheit im inzwischen achtköpfigen VR finden und seine Handlungsfähigkeit ein erstes Mal unter Beweis stellen.

Während Baumann im VR zunächst noch Verbündete hatte – nicht zuletzt bei den Vertretern im Amateurlager –, entfernte er sich immer mehr von der National League. So wurde bei der Nachfolge von Nati-Direktor Lars Weibel der von der Liga vorgeschlagene Paolo Duca ausgebremst und Patrick von Gunten gewählt. Orchestriert von Baumann. Dabei wäre es eine seiner Aufgaben gewesen, Brücken zwischen Verband und Liga zu bauen. Auch an den steigenden Ausgaben des Verbands hatten Ex-SCB-Boss Lüthi und die NL-Klubs keine Freude.

Baumann hatte es sich nicht nur mit der Liga, sondern auch mit vielen auf der Geschäftsstelle verscherzt, wo die Stimmung einen Tiefpunkt erreichte. So kündigte Schiedsrichter-Chef Alexander Jäger im Sommer nach nur einem Jahr per Ende Saison.

Um die Rolle von Baumann hatte es zuletzt auch bei der «Affäre Patrick Fischer» Ungereimtheiten gegeben. Bei der Frage, wer wann was wusste, widersprachen seine Aussagen und jenen von Weibel im Bericht der Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey.