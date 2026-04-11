Patrick von Gunten wird neuer Nati-Direktor. Er tritt die Nachfolge von Lars Weibel an.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Patrick von Gunten (41, WM-Silberheld von 2013) wird der Nachfolger von Lars Weibel (51) beim Schweizerischen Eishockeyverband. Und das ist eine Überraschung, bis anhin wurde Paolo Duca (44) als Favorit für den Nati-Direktor-Posten gehandelt.

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