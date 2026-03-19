Chatelain nimmt sich aus dem Rennen um Weibel-Nachfolge

Alex Chatelain gehörte zu den heissen Kandidaten für die Nachfolge von Lars Weibel als Nati-Direktor. Doch jetzt ist klar: Er wird den Posten nicht übernehmen.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Neben Headcoach Patrick Fischer (50) geht bei der Nati nach der bevorstehenden Heim-WM im Mai auch Direktor Lars Weibel (51) von Bord. Dieser wird neuer Sportchef in Ambri.

Entsprechend ist Swiss Ice Hockey auf der Suche nach einem Nachfolger. Bislang gab es drei heisse Kandidaten: Ex-SCB-Sportchef Alex Chatelain (48), Ex-Ambri-Sportchef Paolo Duca (44) und Ex-Nati-Spieler Patrick von Gunten (41), der aktuell im OK der Heim-WM für den Austragungsort Zürich zuständig ist.

Lieber Golfplatz-Chef statt Nati

Doch Chatelain hat sich nun selbst aus dem Rennen genommen. Dies mit einem Video-Post auf Linkedin. Dort erklärt der Bündner: «Ja, es hat Kontakt und Gespräche gegeben. Ich habe mich nun aber entschieden, dass ich mich selbst aus dem Rennen nehmen will.»

Es wäre eine interessante Aufgabe gewesen, so Chatelain weiter, «ich habe mich nicht gegen etwas entschieden, sondern ganz bewusst für Golf Limpachtal.» Beim Golfklub und Golfplatz im Kanton Solothurn ist Chatelain aktuell als Geschäftsführer tätig – und dies will er auch bleiben.

Somit verbleiben für die Weibel-Nachfolge als Kandidaten Duca und von Gunten.