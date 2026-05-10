Hockey-Nati feiert im letzten WM-Test einen Kantersieg

Mehr Physis, Gradlinigkeit und Mut ist an den Beijer Hockey Games in Ängelholm (Sd) nach den zwei Auftritten gegen Finnland (5:4 n.P.) und Schweden (0:3) von der Nati gefordert worden. Die ersten beiden Treffer gegen die Tschechen innerhalb einer Minute sind Musterbeispiele für die Umsetzung. Jäger setzt sich der Bande entlang durch und Knak ist vor Gaolie Kvaca unerschrocken und verlädt ihn zum 1:0. Diese Olympia-Sturmlinie mit Knak, Jäger und Riat hat ihr Zusammenspiel schnell wieder gefunden. Ein Malgin in bester Spiellaune leistet die Vorarbeit zum 2:0, Suter steht goldrichtig.

Die Tschechen, bei denen der Paradesturm wie auch bei den Schweizern pausiert, finden den Tritt danach besser. Vor allem aber sind sie für die Nati in Sachen Körperspiel ein Belastungstest. Als Rückkehrer Andrighetto vom 2,03-m-Hünen Klapka an die Bande genagelt wird, schaut er kurz ungläubig an seinem Gegenspieler hoch. Doch gerade für ihn ist es nach überstandener Gehirnerschütterung und sechswöchiger Pause wichtig, unbeschadet aus solchen Zweikämpfen zu gehen. Er hinterlässt jedoch einen vielversprechenden Eindruck.

Den hinterlässt auch die Sturmformation um die beiden Meister Bertschy und Biasca, die mit Rochette Auslauf bekommen. Biasca erzielt das 3:0, wobei sich der 23-Jährige zuerst noch bei seinem Fribourg-Kollegen erkundigt, ob er den Puck vor dem Kasten noch entscheidend abgelenkt hat oder es der Tscheche gewesen ist. Der Treffer wird ihm zugeschrieben, weil er vom Schlittschuh von Verteidiger Scotka ins Tor prallt. Bertschys Lächeln nach beim anschliessenden Schwatz mit dem Ref zu urteilen, gönnt er seinem jüngeren Meisterkollegen den Treffer. Und Andrighetto krönt sein Comeback gleich mit einem Treffer zur 4:1-Vorentscheidung.

Apropos: Nach dieser letzten Vorbereitungswoche stehen in den nächsten 24 Stunden für Trainer Cadieux noch die letzten wichtigen Personal-Entscheide an. Anfang Woche gibt er seine Truppe für die Heim-WM bekannt, die am Freitag mit dem Kracher gegen die USA lanciert wird.

Fans: 1599

Tore: 5. Knak (Jäger, Riat) 1:0. 6. Suter (Andrighetto, Malgin) 2:0. 34. Biasca (Bertschy, Rochette) 3:0. 37. Mandat (Cibulka, Melovsky/PP) 3:1. 54. Andrighetto (Malgin, Kukan/PP) 4:1. 55. Malgin (Suter, Egli/PP2) 5:1. 58. Bertschy (Rochette) 6:1.