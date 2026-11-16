Neu formierte U21-Nati von Alex Frei verliert erstmals

Die Schweizer U21-Nati verliert das Testspiel gegen Italien mit 0:1. Das Gegentor fällt spät.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Knappe Pleite in Italien für die «Nati der Zukunft», wie der neue U21-Jahrgang vom SFV genannt wird.

Die Schweizer halten beim Auswärtsspiel im norditalienischen Padua gut mit den Gastgebern mit. Die besseren Chancen haben die Italiener. Goalie Ruben Salchli, der bei Kriens in der Challenge League spielt, verhindert im ersten Durchgang mit einer starken Parade gegen einen italienischen Kopfball das 0:1.

Je länger die Partie dauert, desto gefährlicher werden die Italiener. Erst verpassen sie eine Top-Chance nach einem Konter, dann treffen sie nach einem Eckball die Latte. Aber auch die Nati hat die Führung auf dem Fuss. Schödlers Abschluss wird von einem Verteidiger auf der Linie geklärt.

Gegentor nach kurzer Ecke

Dann treffen die Italiener doch noch. In der 82. Minute spielen sie einen Eckball schnell aus und treffen danach mit einem Flachschuss zum 1:0. Darauf kann die Nati nicht mehr reagieren.

Nach dem Sieg gegen Rumänien vom vergangenen Freitag ist es die erste Pleite für die neu formierte U21 von Alex Frei. Der Trainer setzt nach der verpatzten EM-Quali vor allem auf junge Talente und hat zahlreiche Spieler mit Jahrgang 2006 oder jünger aufgeboten.