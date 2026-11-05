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Das grosse Quiz
Wie gut kennst du unsere Hockey-Nati?

Silberhelden und Neulinge reisen während der Nati-Pause nach Finnland, um beim Nocco Cup anzutreten. Wie gut kennst du diese Schweizer Spieler?
Publiziert: vor 1 Minute
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Wie gut kennst du unsere Nati-Spieler?
Foto: Claude Diderich/freshfocus
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die National-League-Klubs haben Pause, während Hockey-Nati-Trainer Jan Cadieux mit seiner Mannschaft beim Nocco Cup in Finnland im Einsatz steht. Der 46-Jährige hat einige Neulinge in sein Kader berufen und mit in den Norden genommen. Doch es sind auch Routiniers und Silberhelden dabei. Wie gut kennst du unsere Hockey-Nati? Beweise es im Bilder-Quiz.

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