Die National-League-Klubs haben Pause, während Hockey-Nati-Trainer Jan Cadieux mit seiner Mannschaft beim Nocco Cup in Finnland im Einsatz steht. Der 46-Jährige hat einige Neulinge in sein Kader berufen und mit in den Norden genommen. Doch es sind auch Routiniers und Silberhelden dabei. Wie gut kennst du unsere Hockey-Nati? Beweise es im Bilder-Quiz.
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