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Schweden
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2:0
(1:0 | 1:0 | -:-)
Schweiz
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Johansson 13', 37'
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Euro Hockey Tour im Ticker
Berra kassiert brutal bitteres Gegentor

vor 1 Minute
Zeitstrafe
Zeitstrafe

39. Minute: 2-Minuten-Strafe für R.Josi (Schweiz).

vor 4 Minuten

38. Minute

Die Schiedsrichter schauen sich die Szene nochmals an, doch die Scheibe überquert die Torlinie nie. Er bleibt beim 2:0 für Schweden.

vor 6 Minuten

38. Minute

Hischier taucht am linken Pfosten alleine vor Hellberg auf, scheitert aber an dessen Stockhand. Im Gegenzug lässt Stenberg Hischier ins Leere laufen und spielt den genialen Querpass zum linken Pfosten, wo Raymond direkt abzieht. Berra verschiebt sich blitzschnell und hält die Scheibe irgendwie vor der Linie.

vor 8 Minuten
Tor
Tor

37. Minute: Tooor für Schweden, 2:0 durch A.Johansson.

Schweden setzt sich fest und ALBERT JOHANSSON kurvt von der blauen Linie bis zur Grundlinie ungestört herum. Er bringt die Scheibe von rechts auf das Tor und erhält sie gleich nochmals zurück. Auf der Grundlinie bringt er sie nochmals ins Zentrum, wo sie von der Stockhand von Berra ins Tor prallt.

vor 9 Minuten

36. Minute

Bertschy läuft in die Zone und bringt die Scheibe flach auf das Tor. Hellberg lässt nach vorne abprallen und da kommt Marti angebraust. Der schwedische Torhüter ist erneut zur Stelle.

vor 10 Minuten

35. Minute

Die Intensität nimmt zu. Berglund und Meier tauschen ein paar kernige Checks aus. Das Spiel läuft aber weiter und so kommt Moy zu einem Abschluss von links. Hellberg macht die nahe Ecke zu und wehrt ab.

vor 11 Minuten

34. Minute

Die Schweiz übersteht die nächste Unterzahlsituation. Josi steht wieder auf dem Eis.

vor 14 Minuten

33. Minute

Schweden zieht das Powerplay zwar auf, wirklich gefährlich wird es vor Berra allerdings nicht. Seine Vorderleute arbeiten alles weg.

vor 16 Minuten
Zeitstrafe
Zeitstrafe

32. Minute: 2-Minuten-Strafe für R.Josi (Schweiz).

Josi muss wegen eines Hakens für 2 Minuten auf die Strafbank.

vor 18 Minuten

31. Minute

Es ist ein wildes Hin und Her in dieser Phase. Die Schweizer kommen bei einem Konter zu viert in die gegnerische Zone und Bertschy wird im hohen Slot angespielt. Sein Abschlussversuch wird von einem Schweden geblockt.

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0
0
0
1
Finnland
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
1
USA
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Italien
Italien
0
0
0
1
Norwegen
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
09. Mai 2026 um 16:00 Uhr
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