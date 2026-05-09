Berra kassiert brutal bitteres Gegentor

37. Minute: Tooor für Schweden, 2:0 durch A.Johansson.

Schweden setzt sich fest und ALBERT JOHANSSON kurvt von der blauen Linie bis zur Grundlinie ungestört herum. Er bringt die Scheibe von rechts auf das Tor und erhält sie gleich nochmals zurück. Auf der Grundlinie bringt er sie nochmals ins Zentrum, wo sie von der Stockhand von Berra ins Tor prallt.