Berra kassiert brutal bitteres Gegentor

Die Schiedsrichter schauen sich die Szene nochmals an, doch die Scheibe überquert die Torlinie nie. Er bleibt beim 2:0 für Schweden.
Hischier taucht am linken Pfosten alleine vor Hellberg auf, scheitert aber an dessen Stockhand. Im Gegenzug lässt Stenberg Hischier ins Leere laufen und spielt den genialen Querpass zum linken Pfosten, wo Raymond direkt abzieht. Berra verschiebt sich blitzschnell und hält die Scheibe irgendwie vor der Linie.
Schweden setzt sich fest und ALBERT JOHANSSON kurvt von der blauen Linie bis zur Grundlinie ungestört herum. Er bringt die Scheibe von rechts auf das Tor und erhält sie gleich nochmals zurück. Auf der Grundlinie bringt er sie nochmals ins Zentrum, wo sie von der Stockhand von Berra ins Tor prallt.
Bertschy läuft in die Zone und bringt die Scheibe flach auf das Tor. Hellberg lässt nach vorne abprallen und da kommt Marti angebraust. Der schwedische Torhüter ist erneut zur Stelle.
Die Intensität nimmt zu. Berglund und Meier tauschen ein paar kernige Checks aus. Das Spiel läuft aber weiter und so kommt Moy zu einem Abschluss von links. Hellberg macht die nahe Ecke zu und wehrt ab.
Die Schweiz übersteht die nächste Unterzahlsituation. Josi steht wieder auf dem Eis.
Schweden zieht das Powerplay zwar auf, wirklich gefährlich wird es vor Berra allerdings nicht. Seine Vorderleute arbeiten alles weg.
Josi muss wegen eines Hakens für 2 Minuten auf die Strafbank.
Es ist ein wildes Hin und Her in dieser Phase. Die Schweizer kommen bei einem Konter zu viert in die gegnerische Zone und Bertschy wird im hohen Slot angespielt. Sein Abschlussversuch wird von einem Schweden geblockt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
0
0
0
1
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
0
0
0
1
USA
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
0
0
0
1
Italien
0
0
0
1
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
0
0
0