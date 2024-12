Was macht denn HCD-Jung in der Nati?

Was macht denn HCD-Jung in der Nati?

1/6 HCD-Verteidiger Sven Jung (r.) konnte von Nati-Trainer Patrick Fischer fürs Heimturnier aufgeboten werden, weil er noch nicht so viele Saisonspiele bestritten hat. Foto: Pius Koller

Auf einen Blick HCD-Spieler Jung trotz Abmachung bei Nati-Turnier in Fribourg dabei

Jung erklärt Aufgebot: Hatte erst zehn Spiele wegen Sperre und Verletzung

Der 29-jährige Verteidiger brach sich Ende September den Oberarm Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Das Jahresende hat es für die Davoser in sich. Der Spielplan vor Weihnachten ist gedrängt, danach steht der Spengler Cup mit mindestens drei Partien auf dem Programm.

Deshalb gibt es zwischen dem HCD sowie der Nati-Führung die Übereinkunft, dass fürs Turnier im Dezember-Break von Headcoach Patrick Fischer, wenn möglich, keine Spieler der Bündner aufgeboten werden.

Umso grösser ist die Verwunderung, dass bei den Swiss Ice Hockey Games in Fribourg im Rahmen der Euro Hockey Tour Sven Jung in der Aufstellung ist. Der HCD-Verteidiger sagt nach der 1:4-Pleite gegen Schweden, dass man das Spiel im Mitteldrittel aus der Hand gegeben habe. Da kassiert die Nati innert zehn Minuten vier Gegentreffer. Zwei im Boxplay und eines sogar in Überzahl. «Die Special Teams waren der Knackpunkt», so Jung.

Dann erklärt der 29-Jährige auch noch, weshalb er trotz Abmachung bei der Nati weilt: «Als das Aufgebot im Raum stand, hatte ich erst zehn Partien gespielt.» Dass Jungs Tacho nicht bei 29 Saisonspielen steht, hat zwei Gründe. Zum einen war der Verteidiger zum Saisonbeginn noch für drei Spiele gesperrt gewesen wegen eines Checks im letzten Playoff-Match gegen Lausannes Suomela.

Fribourger bekommen auch keine Nati-Ausnahme

Dann verletzte sich Jung Ende September gegen die Lakers, als er SCRJ-Keeper Nyffeler ausweichen musste. Der 1.86 m grosse Abwehrspieler fiel unglücklich und brach sich dabei den Oberarm. «Ich habe die Partie aber noch fertig gespielt und erst danach gemerkt, dass etwas nicht stimmt.» Jung kehrte Mitte November ins Line-up zurück.

Deshalb klopfte Nati-Trainer Fischer beim HC Davos und dessen Trainer Josh Holden an, ob die Möglichkeit bestehe, den Verteidiger fürs Heimturnier in Fribourg aufzubieten. Die Klubführung beriet sich und überliess dem Spieler die Entscheidung. «Für mich war klar, dass ich zusage. Ich fühle mich gut und bleibe so besser in meinem Spielrhythmus. Es ist eine Win-Win-Situation.»

Mit Spengler-Cup-Gastteam Gottéron scheint keine solche Abmachung zu bestehen, denn mit Christoph Bertschy und Sandro Schmid sind zwei Fribourg-Stürmer dabei.