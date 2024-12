1/2 Lena Lutz gehört gegen die USA zu den Torschützinnen. (Archivbild) Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Die Schweizer Hockey-Frauen unterliegen den USA an der Women's Euro Hockey Tour mit 2:6. In den bisherigen zehn Aufeinandertreffen gelangen der Schweiz noch nie zwei eigene Treffer. Nur einmal (0:3, 2021) war die Tordifferenz aus Schweizer Sicht besser. Genau wie beim letzten Kräftemessen an der WM im April (0:4) verliert man nur mit vier Toren Unterschied.

Beim Spiel in Tampere fällt die Entscheidung im Mitteldrittel, als die Amerikanerinnen mit drei Toren zwischen der 29. und 36. Minute vom 1:1 auf 4:1 davonziehen konnten. Die Schweizer Goals erzielen Nicole Vallario (zum 1:1) und Lena Lutz (im Powerplay zum 6:2). Alina Müller und Captain Lara Stalder fehlen der Schweiz verletzt.

Anders als zuvor in Kloten und Södertälje findet das Turnier in Finnland mit sechs statt vier Nationen statt. Mit den Gästen aus den USA und Kanada duellieren sich die Teams erst in zwei Dreiergruppen, ehe am Wochenende die Klassierungsspiele folgen.

Um die Halbfinals zu erreichen, benötigen die Schweizerinnen am Freitag (ab 18 Uhr) gegen Turnier-Gastgeber Finnland einen Sieg. Es wäre für die Equipe von Trainer Colin Muller erst der zweite im Rahmen der Euro Hockey Tour nach dem 2:1 n.P. Ende August am Heimturnier gegen Tschechien.