Nominierte Kategorie «Team des Jahres»: Die Beachvolleyballerinnen Nina Brunner (l.) und Tanja Hüberli als Olympia-Bronzemedaillengewinnerinnen von Paris.

Das Eishockey- und das Fussball-Nationalteam sowie das Beachvolley-Gespann Tanja Hüberli/Nina Brunner stehen an den Sports Awards vom 5. Januar in der engsten Auswahl zum Schweizer Team des Jahres 2024.

Eines der drei nominierten Teams tritt in die Fussstapfen der Tennis-Frauen, die den Award für das «Team des Jahres 2023» entgegennehmen konnten. Alle drei Nominierten haben in der Zeitspanne zwischen dem 1. November 2023 und 31. Oktober 2024 herausragende Leistungen erbracht. Die Fussballer mit dem Vorstoss in den EM-Viertelfinal, die Beachvolleyballerinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner mit dem Gewinn der Olympia-Bronzemedaille und die Eishockeyaner mit dem Einzug in den WM-Final.

MVP-Nominierte schon länger bekannt

Bekannt sind auch die Nominierten für den Award in den Kategorien «Trainer» und «Paralympische Sportler des Jahres». Als Trainer zur Auswahl stehen Christoph Dieckmann (Beachvolleyball), Patrick Fischer (Eishockey) und Helmut Krug (Ski alpin). Bei den paralympischen Athletinnen und Athleten machen die Rollstuhl-Leichtathleten Catherine Debrunner und Marcel Hug sowie die Para-Cyclerin Flurina Rigling die Wahl unter sich aus.

Bereits seit zwei Wochen sind aus den Teamsportarten die sechs Anwärterinnen und Anwärter auf die Trophäe als MVP des Jahres bekannt. Es sind dies Kevin Fiala und Alina Müller (beide Eishockey), Granit Xhaka und Lia Wälti (beide Fussball), Lara Heini (Unihockey) und Manuel Zehnder (Handball). Noch bis am 17. Dezember können die Schweizer Sportfans ihre Favoritenwahl in dieser Kategorie unter www.sports-awards.ch treffen.

Ausgezeichnet werden die Gewinnerin oder der Gewinner dieser MVP-Wahl wie auch die weiteren Preisträger aus den anderen Kategorien für einmal erst nach dem Jahreswechsel. Die TV-Gala findet am Sonntag, 5. Januar (ab 20.05 Uhr live auf SRF 1), in den Studios von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich statt. Noch offen sind die Nominationen in den Hauptkategorien «Sportlerin des Jahres» und «Sportler des Jahres».