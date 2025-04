1/5 Der frischgebackene Meister Nicolas Baechler muss nach nur wenigen Tagen Pause in die Nati einrücken. Foto: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Die WM-Truppe nimmt immer mehr Formen an. In der vierten Vorbereitungswoche bietet Nati-Trainer Patrick Fischer Spieler von Finalist Lausanne und Meister ZSC auf. Wobei es da eine Zweiklassen-Gesellschaft gibt. Denn: Mit Nicolas Baechler (21) muss ein Zürcher und mit Ken Jäger (26) und Damien Riat (28) müssen zwei Waadtländer bereits am Dienstag fürs erste Training auf der Matte stehen. Die Meister Dean Kukan (31), Christian Marti (32), Sven Andrighetto (32) und Denis Malgin (28) sowie Vizemeister Andrea Glauser hingegen dürfen erst am Mittwoch beim Team sein.

Die Begründung liegt vor allem im Fall der Zürcher auf der Hand. In den Playoffs verzeichnet ZSC-Youngster Baechler eine durchschnittliche Eiszeit von zehn Minuten, seine Teamkollegen Kukan, Marti, Andrighetto und Malgin doppelt so viel. Den Leistungsträgern wird ein zusätzlicher Tag Pause gegönnt. Die Lausanner Jäger und Riat sind im Schnitt nur drei Minuten weniger auf dem Eis gestanden wie Verteidiger Glauser. Das versetzte Einrücken ist im Coaching-Staff so entschieden und mit den Spielern besprochen worden.

Das Aufgebot Tor (3): Sandro Aeschlimann (Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (Zug). Verteidigung (11): Tim Berni (Genf-Servette), Giancarlo Chanton (Genf-Servette), Dominik Egli (Frölunda), Michael Fora (Davos), Andrea Glauser (Lausanne), Sven Jung (Davos), Roger Karrer (Genf-Servette), Dean Kukan (ZSC Lions), Romain Loeffel (Bern), Christian Marti (ZSC Lions), Dario Wüthrich (Ambri-Piotta). Sturm (15): Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne), Fabian Ritzmann (Bern), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (Zug), Samuel Walser (Fribourg-Gottéron).

Keine Wechsel bei den Goalies

Für die Finalisten ihre Plätze hergeben müssen Rodwin Dionicio (Biel), Thierry Bader (Bern), Luca Fazzini (Lugano), Marco Lehmann, Marc Marchon (beide Bern) und Mischa Ramel (Kloten). Mit Lehmann ist einer dieser Wackelkandidaten (im Blick) darunter, die in den Vorjahren immer kurz vor dem Turnierstart aussortiert worden sind.

Keine Veränderungen hat es bei den Torhütern gegeben. Denn Silberheld Reto Berra (38, Fribourg) ist nach der intensiven Saison so angeschlagen, dass es ein Aufgebot nicht zulässt. Einzig Akira Schmid (NHL, New Jersey Devils) könnte nach einem Playoff-Aus das Goalie-Trio Leonardo Genoni (37, Zug), Sandro Aeschlimann (30, Davos) und Stéphane Charlin (24, SCL Tigers) noch aufwirbeln.