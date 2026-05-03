Die Nati steckt in der dritten Woche der Vorbereitung auf die am 15. Mai beginnende Heim-WM. Und hat sich zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert. Das Casting um die begehrten Plätze im Kader ist dadurch erst recht heiss geworden. So könnte unser WM-Team aussehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nati-Trainer Cadieux entscheidet über WM-Kader mit Genoni, Berra und Aeschlimann

Schlüssel-Verteidiger Siegenthaler und Fora verletzt, NHL-Stars Josi und Moser wichtig

14 Stürmer nominiert, Hischier und Meier an der Spitze, Fiala fehlt

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Torhüter

Leonardo Genoni ist gesetzt, dahinter muss Nati-Trainer Jan Cadieux aus fünf Kandidaten zwei weitere WM-Fahrer machen: den aktuell im Aufgebot stehenden Stéphane Charlin und Kevin Pasche, den Playoff-Finalisten Sandro Aeschlimann und Reto Berra sowie NHL-Goalie Akira Schmid. Dieser wurde aber schon sechs Wochen nicht mehr eingesetzt und steht womöglich auch nicht zur Verfügung, da Vegas in den Playoffs die nächste Runde erreicht hat. Charlin konnte nicht überzeugen, Berra und Aeschlimann sind in der Poleposition. Pasche könnte die jüngere Alternative als dritter WM-Goalie sein.

Blick-Prognose: Genoni, Berra, Aeschlimann

WM-Vorbereitung der Nati Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Stéphane Charlin (Servette), Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne)

Verteidiger: David Aebischer (Lugano), Tim Berni, Giancarlo Chanton, Simon Le Coultre (alle Servette), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan, Christian Marti (beide ZSC Lions), Romain Loeffel (Bern)

Stürmer: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Denis Malgin (alle ZSC Lions), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Sven Senteler (alle Zug), Damien Riat, Ken Jäger, Théo Rochette (alle Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (Bern), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 6:1

24. April: Schweiz – Ungarn 6:1

30. April: Schweden – Schweiz 8:1

2. Mai: Schweiz – Finnland 3:5

3. Mai: Tschechien – Schweiz 16 Uhr in Budweis (Euro Hockey Tour)

7. Mai: Finnland – Schweiz 15 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz 16 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien 12 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour) Das aktuelle Aufgebot

Goalies: Stéphane Charlin (Servette), Leonardo Genoni (Zug), Kevin Pasche (Lausanne)

Verteidiger: David Aebischer (Lugano), Tim Berni, Giancarlo Chanton, Simon Le Coultre (alle Servette), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan, Christian Marti (beide ZSC Lions), Romain Loeffel (Bern)

Stürmer: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Denis Malgin (alle ZSC Lions), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Sven Senteler (alle Zug), Damien Riat, Ken Jäger, Théo Rochette (alle Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (Bern), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)



Spiele

16. April: Slowakei – Schweiz 3:1

17. April: Slowakei – Schweiz 3:4

23. April: Schweiz – Ungarn 6:1

24. April: Schweiz – Ungarn 6:1

30. April: Schweden – Schweiz 8:1

2. Mai: Schweiz – Finnland 3:5

3. Mai: Tschechien – Schweiz 16 Uhr in Budweis (Euro Hockey Tour)

7. Mai: Finnland – Schweiz 15 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

9. Mai: Schweden – Schweiz 16 Uhr in Ängelholm (Euro Hockey Tour)

10. Mai: Schweiz – Tschechien 12 Uhr in Ängelhom (Euro Hockey Tour)

Verteidigung

Es droht Ungemach, denn NHL-Spieler Jonas Siegenthaler schlägt sich mit einer Verletzung herum und könnte die WM verpassen. Fehlen wird zudem der verletzte Andrea Glauser, und auch hinter Michael Fora, der sich mit einer Knieverletzung herumschlägt, ist ein dickes Fragezeichen zu setzen. Roman Josi wird die ausgedünnte Verteidigung anführen, gefolgt von den Olympia-Fahrern Dean Kukan, Christian Marti und Tim Berni. NHL-Verteidiger Janis Moser könnte dazustossen, wenn Tampa in den Playoffs ausscheidet. Dahinter dürften Dominik Egli und Sven Jung die besten Chancen haben. Andere valable Kandidaten wie Routinier Romain Loeffel, Simon Le Coultre, Tobias Geisser und Fabian Heldner überzeugten in der WM-Vorbereitung zu wenig. Einer von ihnen könnte es trotzdem schaffen, wenn Sigenthaler und Fora tatsächlich ausfallen oder Moser nicht frei wird. David Aebischer, Giancarlo Chanton und Lukas Frick besitzen lediglich Aussenseiterchancen.

Blick-Prognose: Josi, Moser, Kukan, Marti, Berni, Egli, Jung, Le Coultre

Sturm

Die NHL-Stürmer Nico Hischier, Timo Meier, Pius Suter und Nino Niederreiter sind die Aushängeschilder der 14-köpfige Offensive. Hoffentlich ergänzt durch Philipp Kurashev, wenn sich für den vertragslosen NHL-Spieler das Versicherungsproblem lösen lässt. Eine WM-Teilnahme von Kevin Fiala ist unrealistisch, obwohl dieser zuletzt wieder auf dem Eis gesichtet wurde. WM-Fahrer dürften auch Denis Malgin, Damien Riat, Ken Jäger, Christoph Bertschy, Simon Knak und Tyler Moy sein.

Gesetzt ist auch Sven Andrighetto, wenn es sein Gesundheitszustand nach der erlittenen Gehirnerschütterung erlaubt. Sein Comeback lässt weiter auf sich warten. Beim die Form suchenden Calvin Thürkauf ist ein kleines Fragzeichen zu setzen. Klappt es mit Kurashev und Andrighetto und vertraut Cadieux auf Thürkauf, ist nur noch ein Platz frei. Andernfalls noch bis zu vier. Darum könnten sich Gregory Hofmann, Fabrice Herzog, Nicolas Baechler, Dario Rohrbach und Attilio Biasca streiten. Ein Kandidat müsste auch der im Playoff-Final bärenstarke Yannick Frehner sein, der aber noch nie für die Nati gespielt hat. Für Théo Rochette, Dario Meyer, Gaëtan Haas, Tristan Scherwey und Sven Senteler dürfte es dagegen so oder so schwierig bis aussichtslos werden.

Blick-Prognose: Hischier, Meier, Suter, Niederreiter, Kurashev, Malgin, Andrighetto, Riat, Jäger, Bertschy, Knak, Moy, Thürkauf, Biasca

2:11 «Ein Fall für Cadieux»: Dieser HCD-Star muss an die WM

Obwohl Cadieux bis 2028 unter Vertrag steht, hat er vergangene Woche durchblicken lassen, dass er keineswegs perspektivisch denkt, sondern das seiner Meinung nach beste Team für die WM aufbietet. Welche Spieler zu diesem gehören, kann durchaus von den Vorstellungen seines Vorgängers Patrick Fischer abweichen. Auch das hat Cadieux angedeutet. Deshalb ist sein WM-Aufgebot noch eine Spur schwieriger zu erahnen, als es das bei Fischer der Fall gewesen wäre.

Die schwierige aktuelle Woche auf der Euro-Hockey-Tour, mit dem 1:8-Debakel gegen Schweden und dem 3:5 nach 0:5-Rückstand gegen Finnland, dürfte dem neuen Nati-Trainer wertvolle Erkenntnisse geliefert haben, auf wen er auch bei Gegenwind zählen kann. Faustdicke Überraschungen sind dennoch nicht zu erwarten.