Für die SCL Tigers kommt es gerade knüppeldick. Zum Saisonstart haben sie nicht nur eine 1:5-Klatsche gegen die SCRJ Lakers kassiert, sondern auch noch ihren Verteidiger-Star Juuso Riikola verloren.

Nach gerade mal 19 Sekunden verletzt vom Eis

1/5 Die SCL Tigers bangen um Juuso Riikola. Foto: Pius Koller

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die SCL Tigers zittern um ihren wichtigsten Verteidiger Juuso Riikola (31).

Für den Finnen dauerte der Saisonauftakt am Dienstag gegen die SCRJ Lakers lediglich 19 Sekunden. Nach einem korrekten Check von Rappi-Verteidiger Fabian Maier (33) an der Bande war der Arbeitstag von Riikola bereits beendet, er fuhr mit schmerzverzerrtem Gesicht und gekrümmt zur Spielerbank und ward nicht mehr gesehen. Ohne ihren Verteidigungsminister gingen die SCL Tigers bei den Lakers in der Folge mit 1:5 unter.

Gemäss Blick-Informationen könnte die Verletzung von Riikola gravierend sein, es laufen noch entsprechende Abklärungen. Auf jeden Fall wird er für die nächsten Partien ausfallen.

Auch Saarela-Nachfolger verletzt

Für die SCL Tigers kommt es mit ihren Ausländern gerade knüppeldick. Auf diese Saison haben sie ihren Top-Verteidiger Vili Saarijärvi (28) an Servette verloren. Anschliessend verabschiedete sich im Sommer unplanmässig auch noch Stürmer Aleksi Saarela (28), weil er von der finnischen Armee eingezogen wurde.

3:08 SCRJ Lakers – SCL Tigers 5:1: Langnau wird zum Saisonstart gleich doppelt verprügelt

Als Saarela-Nachfolger präsentierten die Emmentaler dann den Schweden André Petersson (34). Doch kaum war dieser da, verletzte er sich. Weshalb mit Cal O'Reilly (38) bereits ein Ersatz des Saarela-Ersatzes geholt werden musste. Und nun droht auch Riikola länger auszufallen.

Ein geglückter Saisonstart sieht definitiv anders aus.