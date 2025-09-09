DE
FR
Ken Jäger muss nach diesem Check unter die Dusche
Gegen seinen zukünftigen Klub:Ken Jäger muss nach diesem Check unter die Dusche

Für Check unter die Dusche geschickt
Lausannes Jäger macht die künftigen Kollegen hässig

Diese Saison spielt der zweifache WM-Silberheld Ken Jäger noch bei Lausanne. Das Startspiel gegen seinen künftigen Arbeitgeber Davos (4:1) ist für ihn noch vor der zweiten Pause zu Ende.
Es ist ein harter Kampf, den sich Davos und Lausanne zum Saisonstart liefern. Es geht ziemlich emotional zur Sache, was vielleicht auch daran liegt, dass sich die beiden Teams im Hinblick auf die Saison 2026/27 gegenseitig einen Nationalspieler abgejagt haben. Der zweifache WM-Silberheld Ken Jäger hat gleich für sieben Jahre bei seinem Stammklub unterschrieben. Verteidiger Michael Fora, gar dreifacher Silberheld, wird den umgekehrten Weg gehen. Er hat für fünf Jahre in Lausanne unterschrieben.

Für Jäger endet das Spiel allerdings in der 35. Minute. Nach einer Charge gegen HCD-Stürmer Julian Parrée schauen sich die Schiedsrichter die Szene im Video an. Und sie kommen zum Schluss, dass Jäger seinen Gegner am Kopf erwischt habe. Ein harter Entscheid.

Die 5-Minuten-Strafe hat Folgen für Lausanne. Matej Stransky bricht mit dem 1:0 im Powerplay den Bann. Am Ende gewinnt der HCD mit 4:1.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
4
3
2
EV Zug
EV Zug
1
3
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
2
3
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
3
5
ZSC Lions
ZSC Lions
1
1
3
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
1
2
8
HC Lugano
HC Lugano
1
-1
1
9
EHC Biel
EHC Biel
1
-1
0
9
EHC Kloten
EHC Kloten
1
-1
0
11
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-2
0
12
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-3
0
12
SC Bern
SC Bern
1
-3
0
14
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
