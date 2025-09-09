Diese Saison spielt der zweifache WM-Silberheld Ken Jäger noch bei Lausanne. Das Startspiel gegen seinen künftigen Arbeitgeber Davos (4:1) ist für ihn noch vor der zweiten Pause zu Ende.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Es ist ein harter Kampf, den sich Davos und Lausanne zum Saisonstart liefern. Es geht ziemlich emotional zur Sache, was vielleicht auch daran liegt, dass sich die beiden Teams im Hinblick auf die Saison 2026/27 gegenseitig einen Nationalspieler abgejagt haben. Der zweifache WM-Silberheld Ken Jäger hat gleich für sieben Jahre bei seinem Stammklub unterschrieben. Verteidiger Michael Fora, gar dreifacher Silberheld, wird den umgekehrten Weg gehen. Er hat für fünf Jahre in Lausanne unterschrieben.

Für Jäger endet das Spiel allerdings in der 35. Minute. Nach einer Charge gegen HCD-Stürmer Julian Parrée schauen sich die Schiedsrichter die Szene im Video an. Und sie kommen zum Schluss, dass Jäger seinen Gegner am Kopf erwischt habe. Ein harter Entscheid.

Die 5-Minuten-Strafe hat Folgen für Lausanne. Matej Stransky bricht mit dem 1:0 im Powerplay den Bann. Am Ende gewinnt der HCD mit 4:1.

