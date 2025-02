In Kanada Ex-NHL-Star Thornton besucht HCD-Nachwuchs

Der HCD stellte erstmals eine U13-Auswahl für das bekannte und grösste Pee-Wee-Turnier in Quebec. Ex-Davos-Stürmer Michel Riesen bekam in Kanada an der Bande prominente Unterstützung: Ex-NHL-Star Joe Thornton fieberte mit.

Publiziert: vor 46 Minuten