Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Das Matterhorn als Kulisse, die Stars auf der Bühne – das traditionelle Seniorenturnier des EHC Zermatt ist in diesem Jahr ein Schaulaufen von Legenden. Als Hauptattraktion stehen finnische Helden auf dem Eis, angeführt von den beiden fünffachen Stanley-Cup-Siegern Jari Kurri (65) und Esa Tikkanen (60), Ex-Nashville-Goalie Pekka Rinne (43), Ossi Väänänen (45, 479 NHL-Partien) sowie Ville Koistinen (43, Davos, Tigers) und vor allem: Fussball-Legende Jari Litmanen (54). Der hat wohl keine NHL-Meriten auf dem Kasten, dafür einen Champions-League-Kübel im Trophäenschrank: Litmanen gewann diesen Titel 1995 mit Ajax Amsterdam und ist mit 137 Länderspielen der höchstdekorierte Kicker Finnlands, der ganz nebenbei auch noch das Schlittschuhlaufen beherrscht.

Aber wie kommen diese Finnen-Stars nach Zermatt? Möglich wurde dieser Coup dank der Freundschaft zwischen Ville Koistinen und dem Walliser Ex-Profi Raphaël Kuonen (33, Visp, Davos, Fribourg, Rappi, Tigers), die kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den SCL Tigers. Kuonen hat nach seinem Rücktritt 2024 einen Hotelbetrieb in Zermatt übernommen.

Original-Silberschmied trainiert Visp

Glanz und Gloria ist auch hinter den Spielerbänken zu finden: Die Senioren des EHC Visp werden von Sean Simpson (65) betreut, dem Original-Silberschmied von 2013 in Stockholm und Meistertrainer beim EV Zug (1998), der EHC Zermatt kann auf die Coaching-Künste von Larry Huras (70) zählen, der sich mit Zürich (2001), Lugano (2003) und Bern (2010) gleich dreimal die Meisterschaft gesichert hatte. Neben den «Suomi Legends», Visp und Zermatt sind wie üblich auch die Senioren aus Burgdorf und dem EHC Saastal mit von der Partie.