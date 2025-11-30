DE
FR
Abonnieren

Hockey-Spektakel in Zermatt
Ex-NHL-Stars und eine Fussball-Ikone zaubern vor dem Matterhorn

Das traditionelle Seniorenturnier in Zermatt kann in diesem Jahr ein Star-Aufgebot bieten: Stanley-Cup-Sieger, Champions-League-Helden und Meistertrainer.
Publiziert: 13:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Kommentieren
1/16
Gruppenbild mit «Horu»: Jari Kurri, Esa Tikkanen, Jari Litmanen (oben von rechts), Sean Simpson (oben, 2. von links), Ville Koistinen und Pekka Rinne (unten, von links).
Foto: RK
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Das Matterhorn als Kulisse, die Stars auf der Bühne – das traditionelle Seniorenturnier des EHC Zermatt ist in diesem Jahr ein Schaulaufen von Legenden. Als Hauptattraktion stehen finnische Helden auf dem Eis, angeführt von den beiden fünffachen Stanley-Cup-Siegern Jari Kurri (65) und Esa Tikkanen (60), Ex-Nashville-Goalie Pekka Rinne (43), Ossi Väänänen (45, 479 NHL-Partien) sowie Ville Koistinen (43, Davos, Tigers) und vor allem: Fussball-Legende Jari Litmanen (54). Der hat wohl keine NHL-Meriten auf dem Kasten, dafür einen Champions-League-Kübel im Trophäenschrank: Litmanen gewann diesen Titel 1995 mit Ajax Amsterdam und ist mit 137 Länderspielen der höchstdekorierte Kicker Finnlands, der ganz nebenbei auch noch das Schlittschuhlaufen beherrscht. 

Aber wie kommen diese Finnen-Stars nach Zermatt? Möglich wurde dieser Coup dank der Freundschaft zwischen Ville Koistinen und dem Walliser Ex-Profi Raphaël Kuonen (33, Visp, Davos, Fribourg, Rappi, Tigers), die kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den SCL Tigers. Kuonen hat nach seinem Rücktritt 2024 einen Hotelbetrieb in Zermatt übernommen. 

Eishockey
SCB-Aaltonen erklärt erstes Liga-Tor nach 270 Tagen
Mit Video
«Ich war überrascht»
SCB-Aaltonen erklärt erstes Liga-Tor nach 270 Tagen
ZSC-Star Malgin verletzt sich bei Kollision mit Teamkollegen
Mit Video
Auch SCB-Topskorer out
ZSC-Star Malgin verletzt sich bei Kollision mit Teamkollegen
NHL-Star Fiala zaubert Spitalkindern ein Lächeln ins Gesicht
Mit Video
Herzerwärmende Aktion
NHL-Star Fiala zaubert Spitalkindern ein Lächeln ins Gesicht

Original-Silberschmied trainiert Visp

Glanz und Gloria ist auch hinter den Spielerbänken zu finden: Die Senioren des EHC Visp werden von Sean Simpson (65) betreut, dem Original-Silberschmied von 2013 in Stockholm und Meistertrainer beim EV Zug (1998), der EHC Zermatt kann auf die Coaching-Künste von Larry Huras (70) zählen, der sich mit Zürich (2001), Lugano (2003) und Bern (2010) gleich dreimal die Meisterschaft gesichert hatte. Neben den «Suomi Legends», Visp und Zermatt sind wie üblich auch die Senioren aus Burgdorf und dem EHC Saastal mit von der Partie.

In diesem Artikel erwähnt
EV Zug
EV Zug
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
HC Lugano
HC Lugano
SC Bern
SC Bern
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
SCL Tigers
SCL Tigers
Champions League
Champions League
ZSC Lions
ZSC Lions
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        EV Zug
        EV Zug
        HC Davos
        HC Davos
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Lugano
        HC Lugano
        SC Bern
        SC Bern
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        Champions League
        Champions League
        ZSC Lions
        ZSC Lions