Stephan RothStv. Eishockey-Chef
Für die ZSC Lions beginnt das zweite Drittel beim 1:2 in Bern denkbar schlecht. Erst geraten sie nach 18 Sekunden 0:1 in Rückstand. Dann hat der SCB 30 Sekunden später durch Romain Loeffel den zweiten Treffer auf dem Stock.
Der Szene geht eine Kollision zwischen ZSC-Topskorer Denis Malgin und seinem Teamkollegen Jesper Frödén voraus. Der Schwede fliegt dabei spektakulär durch die Luft. Doch es ist Malgin, der das Spiel nicht fortsetzen kann und in der Kabine verschwindet.
Wenig später es auch den anderen Mann mit dem Topskorer-Helm. Der schwedische Verteidiger Hardy Häman Aktell, der in Abwesenheit des verletzten Waltteri Merelä, der nächste Woche sein Comeback geben könnte, das Flammentrikot trägt, beendet das Spiel ebenfalls vorzeitig.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
28
46
66
2
29
25
53
3
28
18
50
4
28
-2
48
5
27
17
46
6
27
4
46
7
28
-5
46
8
28
14
43
9
27
-5
35
10
27
-3
34
11
28
-30
32
12
28
-20
31
13
27
-16
30
14
28
-43
22
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs