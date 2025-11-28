DE
Malgin verletzt sich bei Crash mit Teamkollege Fröden
Topskorer muss verletzt raus:Malgin verletzt sich bei Crash mit Teamkollege Fröden

Auch SCB-Topskorer out
ZSC-Star Malgin verletzt sich bei Kollision mit Teamkollegen

Es ist nicht der Abend der Spieler mit dem Topskorer-Helm. Sowohl für Denis Malgin als auch für Hardy Häman Aktell endet das Duell zwischen Bern und Zürich im Mitteldrittel.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Denis Malgin knallt aufs Eis, der ZSC-Star muss danach verletzt vom Eis.
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Für die ZSC Lions beginnt das zweite Drittel beim 1:2 in Bern denkbar schlecht. Erst geraten sie nach 18 Sekunden 0:1 in Rückstand. Dann hat der SCB 30 Sekunden später durch Romain Loeffel den zweiten Treffer auf dem Stock.

Der Szene geht eine Kollision zwischen ZSC-Topskorer Denis Malgin und seinem Teamkollegen Jesper Frödén voraus. Der Schwede fliegt dabei spektakulär durch die Luft. Doch es ist Malgin, der das Spiel nicht fortsetzen kann und in der Kabine verschwindet.

Wenig später es auch den anderen Mann mit dem Topskorer-Helm. Der schwedische Verteidiger Hardy Häman Aktell, der in Abwesenheit des verletzten Waltteri Merelä, der nächste Woche sein Comeback geben könnte, das Flammentrikot trägt, beendet das Spiel ebenfalls vorzeitig.

