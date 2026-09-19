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Women's League Round-up
HCD-Frauen weiter makellos – ZSC und Zug mit Kantersiegen

Die HC Davos Ladies bleiben ungeschlagen, während die ZSC Lions einen überzeugenden ersten Saisonsieg feiern. Die Frauen des EV Zugs können gewinnen mit 9:4 gegen Fribourg-Gottéron.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Die HCD Ladies gewinnen auch das dritte Spiel der Saison. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Die HC Davos Ladies bleiben weiter makellos und gewinnen auch ihr drittes Saisonspiel. Gegen Lausanne steht es nach zwei Dritteln noch 2:2 unentschieden. Mit einem Blitzstart ins Schlussdrittel bringt Lucia Haluskova den HCD in Führung und sichert mit dem Tor den Bünderinnen den Sieg. Für die 25-jährige Angreiferin ist es bereits der vierte Treffer in der noch jungen Saison.

Die ZSC Lions gewinnen nach der Startniederlage gegen die HCD Ladies ihr erstes Saisonspiel. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Neuenburg gibt es einen überzeugenden 7:0-Sieg. Lisa Rüedi und Nora Harju erzielen dabei jeweils zwei Treffer.

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Auch der EV Zug musste sich im letzten Spiel dem HCD geschlagen geben. Gegen die Frauen von Fribourg-Gottéron gibt es am Samstagnachmittag jedoch einen 9:4-Kantersieg. Für die Westschweizerinnen ist es die erste Niederlage der Saison. EVZ-Stürmerin Mira Seregely erzielt dabei ihre Saisontreffer drei und vier. Lara Stalder glänzt mit zwei Treffern und vier Assists. Trotz Niederlage kann auch einer Gottéron-Spielerin überzeugen: Estelle Duvin erzielt alle vier Fribourger Tore.

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