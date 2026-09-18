DE
FR
Abonnieren

Kritik von Knak trotz Sieg
«Müssen einen Weg finden, das erste Tor zu schiessen»

In Extremis fährt der ZSC den zweiten Saisonsieg ein. Derweil bleibt Langnau trotz einer guten Leistung nach diesem 3:4 auf null Punkten sitzen. Simon Knak ist trotz des Sieges kritisch mit der Leistung: «Müssen einen Weg finden, das erste Tor zu schiessen.»
Publiziert: 18.09.2026 um vor 47 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
2
3
6
2
EHC Kloten
EHC Kloten
2
4
5
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
2
4
5
4
EV Zug
EV Zug
1
5
3
5
EHC Biel
EHC Biel
1
2
3
6
SC Bern
SC Bern
2
1
3
7
HC Ajoie
HC Ajoie
2
0
3
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
2
0
3
7
HC Lugano
HC Lugano
2
0
3
10
HC Davos
HC Davos
2
0
3
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
2
-4
1
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
2
-4
1
13
SCL Tigers
SCL Tigers
2
-4
0
14
Lausanne HC
Lausanne HC
2
-7
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
ZSC Lions
ZSC Lions
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen