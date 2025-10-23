Das Frauenteam des EV Zug ist doch schlagbar, wie Ambri-Piotta beweist. Davos, Bern und Fribourg-Gottéron fahren wie die Tessinerinnen am Donnerstagabend je einen Sieg ein.

Noemi Ryhner trifft gegen Ambri-Piotta zum 1:0 und 2:0 - dennoch verliert der EVZ zum ersten Mal in dieser Saison. (Archiv) Foto: Pius Koller

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Jetzt ist es also doch passiert. Zug verliert in der Women's League zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison. Dies, nach zuvor elf Siegen am Stück. Die Zentralschweizerinnen müssen sich am Donnerstagabend dem Tabellenzweiten Ambri-Piotta mit 3:5 geschlagen geben.

Dabei siehts zwischenzeitlich in Biasca danach aus, als könnte das Team von Daniela Diaz das Siegesdutzend vollmachen. 2:0 und 3:1 führt der EVZ. Doch fatale drei Minuten und 28 Sekunden im Mittelabschnitt stürzen Zug letztlich ins Verderben. Lena-Marie Lutz (28.), Laura Desboeufs (29.) und Jenna Kaila (31.) wenden zu Ambri-Piottas Gunsten die Partie. Zu einer Reaktion ist der EVZ nicht fähig.

Neuchâtel verliert auch mit Yan Gigon an der Bande, am Mittwoch ist Philippe Stengel als Cheftrainer zurückgetreten. Das Tabellenschlusslicht zieht zu Hause gegen Fribourg-Gottéron mit 3:7 den Kürzeren. Die Meisterinnen aus Bern schlagen auswärts Langenthal mit 6:1, Davos feiert derweil einen 2:1-Heimerfolg gegen die ZSC Lions.