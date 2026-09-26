Die HCD-Frauen verteidigen die Tabellenführung. Nach Verlustpunkten sind jedoch die Titelverteidigerinnen vom EVZ die Besten.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Titelverteidigerinnen vom EV Zug holen den nächsten Sieg in der Women's League. Gegen den SC Bern werden die Zentralschweizerinnen richtig gefordert, holen aber letztlich doch den vierten Sieg im fünften Spiel.

Nach dem 1:1-Ausgleich durch Lea MacLeod in der ersten Minute des Schlussdrittels sichert Nati-Captain Lara Stalder mit einem Doppelpack in der 48. und 52. Minute dem EVZ die drei Punkte.

An der Tabellenspitze steht derweil nach einem knappen 2:1-Sieg gegen das punktelose Neuchâtel weiterhin der HCD, der den EVZ bisher als einziges Team geschlagen hat – allerdings mit einer Partie mehr als die Zugerinnen. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 durch Nora Fornasier in der 45. Minute müssen die Bündnerinnen nochmals zittern.

Die ZSC Lions bekunden mit Aufsteiger Lausanne keine Probleme. Nati-Stürmerin Lisa Rüedi, die Kapitänin der Zürcherinnen, glänzt mit einem Doppelpack. Lausanne bleibt auch im fünften Spiel in der höchsten Liga ohne Punkt.