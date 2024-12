Die Schweizer Eishockey-Frauen kassieren die vierte Niederlage in Folge bei der Women's Euro Hockey Tour in Tampere. Das Team von Trainer Colin Muller unterliegt Tschechien mit 0:3 und belegt den letzten Platz.

Women's Euro Hockey Tour in Tampere

Trainer Colun Muller und die Schweizer Eishockey-Frauen reisen ohne Sieg von der Women's Euro Hockey Tour in Tampere ab. Foto: Pius Koller

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Frauen-Nationalteam beendet das Turnier der Women's Euro Hockey Tour in Tampere sieglos im letzten Platz. Im zweiten Klassierungsspiel gegen Tschechien resultiert mit 0:3 die vierte Niederlage.

Wie schon tags zuvor beim 0:2 rennen die Schweizerinnen auch im zweiten Duell mit den Osteuropäerinnen im Kampf um Platz 5 einem frühen Rückstand hinterher. Adela Sapovalivova eröffnet das Skore in der 16. Minute. Darauf finden die Schweizerinnen im vierten Match innert vier Tagen keine Antwort mehr.

Ein einziger Sieg aus zehn Spielen

Für das Team von Trainer Colin Muller ist es an diesem Turnier nach dem 2:6 zum Auftakt gegen die USA das dritte Spiel in Folge ohne Torerfolg. Die Absenzen von Nordamerika-Söldnerin Alina Müller und Captain Lara Stalder wogen insbesondere in der Offensive schwer.

So fällt die Bilanz nach den ersten drei Turnieren der neugeschaffenen Women's Euro Hockey Tour aus Schweizer Sicht ernüchternd aus. In zehn Partien resultierte bei einem Torverhältnis von 7:30 ein einziger Sieg (2:1 n.P. im August im Heimturnier gegen Tschechien).

Weiter geht es für die Schweizerinnen Anfang Februar mit dem Länderturnier in Tschechien, bevor dort im April die WM stattfindet.