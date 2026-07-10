Schweizer Eishockey-Frauen haben eine neue Trainerin

Ab August wird beim Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalteam ein neues Gesicht an der Bande stehen: Shannon Miller tritt die Nachfolge von Colin Muller an. Die Kanadierin bringt einen grossen Erfahrungsschatz aus Nordamerika mit in die Schweiz.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die neue Trainerin des Schweizer Eishockey-Nationalteams der Frauen heisst Shannon Miller. Die 62-jährige Kanadierin wird ihr Amt im August antreten, wie aus einer Mitteilung des Schweizer Eishockeyverbands vom Freitag hervorgeht.

Mit Miller übernimmt ein bekanntes Gesicht im Frauen-Eishockey die Nati: Die ehemalige Spielerin und Schiedsrichterin betreute einst das kanadische Nationalteam und holte mit ihrem Heimatland 1997 WM-Gold und ein Jahr später in Nagano Olympia-Silber. Anschliessend war sie 16 Jahre lang Trainerin des US-Teams Minnesota Duluth Bulldogs, mit dem sie mehrere College-Titel gewann.

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«Trainerin von internationalem Format»

Kein Wunder also, spricht Melanie Häfliger, Head of Women's Hockey beim Schweizer Eishockeyverband, in der Mitteilung von einer «Trainerin von internationalem Format». Sie verstehe es, «leistungsfördernde Strukturen zu schaffen» und Spielerinnen so zu unterstützen, dass diese ihr volles Potenzial abrufen können. «Diese Qualitäten machen sie zur idealen Besetzung, um die nächste Entwicklungsphase des Schweizer Fraueneishockeys erfolgreich mitzugestalten», so Häfliger.

Miller selbst lässt in ihrer Mitteilung verlauten: «Die Schweiz ist eine grossartige Eishockeynation, und ich fühle mich geehrt, als neue Trainerin des Schweizer Frauen-Nationalteams ausgewählt worden zu sein.» Der Posten als Schweizer Nationaltrainerin ist Millers erstes Engagement ausserhalb Nordamerikas.

Sie tritt die Nachfolge von Colin Muller an, der nach sechs Jahren als Nati-Trainer mit dem Gewinn der Bronzemedaille an den Olympischen Spielen in Mailand auf dem Höhepunkt abgetreten ist. Bei Swiss Ice Hockey unterschreibt Miller einen Vertrag bis im Sommer 2029. Ihr Debüt wird sie Ende August im Rahmen des Schweizer Turniers an der Euro Hockey Tour geben.