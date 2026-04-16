Trotz Viertelfinal-Out: Real Madrid stellt am Mittwoch in München einen neuen Klubrekord auf. Noch nie hat ein Königlicher in der Champions League so früh getroffen wie Arda Güler. Spieler aus anderen Klubs waren aber noch deutlich schneller.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das Spektakel-Rückspiel zwischen Bayern und Real Madrid (4:3) beginnt bereits mit einem Paukenschlag: Die Partie ist nur 35 Sekunden alt, als Real-Youngster Arda Güler (21) nach einem Bock von Manuel Neuer (40) den Ball sehenswert zur Führung für die Königlichen im gegnerischen Tor versenkt.

Es ist der schnellste Treffer in der Champions-League-Historie Reals – und auch der frühste in der laufenden Saison der Königsklasse. Noch etwas später in der ersten Spielminute haben zuvor einzig Monacos Folarin Balogun (24) beim 2:3 gegen PSG in den Playoffs und Karabachs Leandro Andrade (26) beim 1:3 gegen Athletic Bilbao in der Ligaphase eingenetzt. Auffallend: Beide Teams gingen wie Real am Ende als Verlierer vom Platz. Ein so frühes Tor erwies sich in dieser Champions-League-Saison bislang also eher als nachteilig.

Rekord stammt ebenfalls von Bayern gegen Real

Bei den schnellsten Königsklassen-Treffern aller Zeiten rangiert Güler aber nicht einmal unter den besten Zehn. Der Rekord seit der Umwandlung des Europapokals der Landesmeister 1992 in die Champions League stammt aber ebenfalls aus einer Begegnung zwischen Bayern und Real: Im März 2007 benötigte der Münchner Stürmer Roy Makaay (51) im Achtelfinal-Rückspiel zwischen den beiden Teams lediglich 10 Sekunden für sein 1:0. Bayern gewann anschliessend mit 2:1. Nur eine Sekunde länger dauerte es im November 2011, ehe Jonas (42) Valencia im Gruppenspiel gegen Leverkusen (3:1) in Führung schoss.

Schon fast doppelt so viel Zeit brauchten die Ränge drei und vier in diesem Ranking: Arsenals Gilberto Silva (49) beim 4:0 gegen PSV Eindhoven 2002 und Juventus-Star Alessandro Del Piero (51) beim 2:3 gegen Manchester United 1997 netzten jeweils nach 20 Sekunden ein. Die Top 5 komplettiert Clarence Seedorf (50) mit seinem Tor nach 21 Sekunden beim 2:2 von Milan auf Schalke im September 2005.

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