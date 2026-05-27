Fribourg, Davos und Servette kennen ihre Gegner in der Ligaphase der Champions Hockey League. Der Wettbewerb beginnt Anfang September.

Carlo Steiner Redaktor Sport

In der Saison 2026/27 wird die Schweiz in der Champions Hockey League von drei Klubs vertreten, da der zusätzliche Platz für den Titelverteidiger zu Frölunda nach Schweden geht, nachdem die ZSC Lions den in der abgelaufenen Saison innehatten. Mit dabei sind Meister Fribourg, Vizemeister Davos und Servette.

Qualifiziert sind jeweils die beiden besten Teams der Regular Season sowie der Meister. Da mit Gottéron und dem HCD die besten der Quali im Final standen, ist Servette als Tabellendritter nachgerückt.

Am Mittwochnachmittag wurden in Zürich die Begegnungen der Ligaphase ausgelost. Dazu wurden die 24 Teilnehmer basierend auf den Ergebnissen in CHL und Liga nach Stärke in vier Töpfe unterteilt. In der Auslosung wurden jedem Team nun je zwei Gegner aus allen Töpfen ausser dem eigenen zufällig zugeteilt, wobei Teams aus dem eigenen Land nicht infrage kamen.

Auf diese Teams treffen die National-League-Klubs:

Fribourg (Topf A): HC Pilsen (Tsch) , Graz99ers (Ö, beide Topf B), Klagenfurt (Ö), Adler Mannheim (De, beide Topf C), Herning (Dä), Nitra (Slk, beide Topf D)

Davos (Topf B): Eisbären Berlin (De), Skelleftea (Sd, beide Topf A), Rögle (Sd), Liberec (Tsch, beide Topf C), Storhamar (No), Tychy (Pol, beide Topf D)

Servette (Topf C): Eisbären Berlin (De), Skelleftea (Sd, beide Topf A), Kölner Haie (De), Växjö (Sd, beide Topf B), Storhamar (No), Tychy (Pol, beide Topf D)

Die erste Runde steht am 3. und 4. September auf dem Programm. Die Ligaphase bestehend aus sechs Runden dauert bis zum 13. respektive 14. Oktober. Am 10. November starten die Achtelfinals, der Final steigt am 23. Februar.

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