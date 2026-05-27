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Drei Schweizer Teilnehmer
National-League-Klubs kennen ihre Champions-League-Gegner

Fribourg, Davos und Servette kennen ihre Gegner in der Ligaphase der Champions Hockey League. Der Wettbewerb beginnt Anfang September.
Publiziert: 18:11 Uhr
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Aktualisiert: vor 48 Minuten
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2025 gewannen die ZSC Lions die CHL. In der nächsten Saison sind die Zürcher nicht mit dabei.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

In der Saison 2026/27 wird die Schweiz in der Champions Hockey League von drei Klubs vertreten, da der zusätzliche Platz für den Titelverteidiger zu Frölunda nach Schweden geht, nachdem die ZSC Lions den in der abgelaufenen Saison innehatten. Mit dabei sind Meister Fribourg, Vizemeister Davos und Servette. 

Qualifiziert sind jeweils die beiden besten Teams der Regular Season sowie der Meister. Da mit Gottéron und dem HCD die besten der Quali im Final standen, ist Servette als Tabellendritter nachgerückt.

Am Mittwochnachmittag wurden in Zürich die Begegnungen der Ligaphase ausgelost. Dazu wurden die 24 Teilnehmer basierend auf den Ergebnissen in CHL und Liga nach Stärke in vier Töpfe unterteilt. In der Auslosung wurden jedem Team nun je zwei Gegner aus allen Töpfen ausser dem eigenen zufällig zugeteilt, wobei Teams aus dem eigenen Land nicht infrage kamen. 

Auf diese Teams treffen die National-League-Klubs:

Fribourg (Topf A): HC Pilsen (Tsch) , Graz99ers (Ö, beide Topf B), Klagenfurt (Ö), Adler Mannheim (De, beide Topf C), Herning (Dä), Nitra (Slk, beide Topf D)

Davos (Topf B): Eisbären Berlin (De), Skelleftea (Sd, beide Topf A), Rögle (Sd), Liberec (Tsch, beide Topf C), Storhamar (No), Tychy (Pol, beide Topf D)

Servette (Topf C): Eisbären Berlin (De), Skelleftea (Sd, beide Topf A), Kölner Haie (De), Växjö (Sd, beide Topf B), Storhamar (No), Tychy (Pol, beide Topf D)

So sahen die vier Lostöpfe aus.

Die erste Runde steht am 3. und 4. September auf dem Programm. Die Ligaphase bestehend aus sechs Runden dauert bis zum 13. respektive 14. Oktober. Am 10. November starten die Achtelfinals, der Final steigt am 23. Februar. 

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Champions Hockey League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ilves Tampere
Ilves Tampere
6
17
18
2
KalPa Hockey
KalPa Hockey
6
16
17
3
Frölunda HC
Frölunda HC
6
10
15
4
HC Sparta Prag
HC Sparta Prag
6
9
14
5
Lukko Rauma
Lukko Rauma
6
7
13
6
ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt
6
8
12
7
SC Bern
SC Bern
6
7
10
8
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
6
-1
10
9
Lulea Hockey
Lulea Hockey
6
0
10
10
Brynäs IF
Brynäs IF
6
4
9
11
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
6
3
9
12
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
6
-7
9
13
EV Zug
EV Zug
6
2
8
14
Grenoble Bruleurs de Loups
Grenoble Bruleurs de Loups
6
-3
8
15
ZSC Lions
ZSC Lions
6
-1
7
16
Fischtown Pinguins
Fischtown Pinguins
6
-1
7
17
Mountfield HK
Mountfield HK
6
-6
7
18
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
6
-6
6
19
HC Bolzano-Bozen Foxes
HC Bolzano-Bozen Foxes
6
-7
6
20
Lausanne HC
Lausanne HC
6
-6
5
21
Odense Bulldogs
Odense Bulldogs
6
-12
5
22
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
6
-9
4
23
Belfast Giants
Belfast Giants
6
-17
4
24
GKS Tychy
GKS Tychy
6
-7
3
Playoffs
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Champions Hockey League
Champions Hockey League
HC Fribourg-Gottéron
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HC Davos
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Genève-Servette HC
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