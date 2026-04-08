Vermiest die Verletzungshexe dem HCD die Zaubersaison?

Wegen Center-Fluch: HCD-Trainer Josh Holden sind bezüglich Aufstellung die Hände gebunden. Darf Haudegen Brendan Lemieux im Halbfinal gegen den ZSC deshalb nicht mehr ran?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft HC Davos kämpft mit Verletzungspech bei Centern

Starspieler Enzo Corvi fehlt seit 17. Januar wegen Kopf- und Nackenverletzungen

Valentin Nussbaumer fällt mit Innenbandriss aus, Saisonende für den 25-Jährigen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Playoff-Zeit ist Brendan-Lemieux-Zeit. Da bestehen mittlerweile keine Zweifel mehr, seit sich der Heisssporn auch als teamdienlicher und verlässlicher Spieler mit Übersicht bewiesen hat. Der HCD-Stürmer bucht im Viertelfinal gegen den EVZ in drei Einsätzen fünf Punkte (1 Tor, 4 Assists). Im Halbfinal gegen die ZSC Lions aber fehlt vom 30-Jährigen bisher jegliche Spur. Der Grund? Der Center-Fluch beim HCD.

Auf der Mittelachse sind die Davoser schwer limitiert seit dem Ausfall von Enzo Corvi. Dessen letzter Einsatz datiert am 17. Januar. Seither bangt man im Bündnerland um die Rückkehr des 33-Jährigen, den gemäss Trainer Josh Holden eine Verletzung im Kopf- und Nackenbereich plagt.

Sein valabler Schweizer Ersatz Valentin Nussbaumer macht seine Sache gut, auch er beweist Spielintelligenz und sogar noch etwas mehr Torriecher. Die bittere Nachricht: Der 25-Jährige fällt im letzten Viertelfinalspiel gegen Zug mit einem Innenbandriss am Knie aus – Saisonende. Zudem fehlt seit Anfang März Rico Gredig (21), den man sich nach vereinzelten Spielen als Center vermehrt auf dieser Position hätte vorstellen können.

Muss Zadina pausieren?

Somit verbleiben die «Stamm-Center» Simon Ryfors, Rasmus Asplund (beide Sd), Chris Egli und der erst 19-jährige Beni Waidacher. Der Teenager wächst zwar immer besser in diese verantwortungsvolle Rolle, doch die Playoffs sind nochmals ein anderes Kaliber als die Regular Season. Fragt man HCD-Trainer Josh Holden nach der 1:3-Niederlage in Zürich, ob er nun mit dem Gedanken spielt, Lemieux von der Leine zu lassen, sagt er fast schon entschuldigend: «Wir brauchen die Center.»

Was er damit meint: Der 48-Jährige kann also weder Ryfors noch Asplund sowie Verteidiger Klas Dahlbeck (Sd) für Lemieux opfern. Auf den Flügeln überzeugen Captain Matej Stransky (Tsch) und Adam Tambellini (Ka). Das Verletzungspech auf der Mittelachse verringert für Holden die Wechseloptionen, ihm sind schier die Hände gebunden.

Er evaluiere die Situation aber immer neu, beteuert er. Mit der wohl einzig verbleibenden Möglichkeit, Erstrunden-Draft Filip Zadina (2 Tore/2 Assists) zu einer Pause zu verdonnern, wenn er Lemieux spielen lassen will. Die Krux, wenn alle Ausländer ihre Leistung bringen: Es erschwert die Auswahl. Gleichzeitig ist sie für den HCD-Trainer trotzdem limitiert. Holden wird an einer Lösung tüfteln, damit ihm die Verletzungshexe nicht noch die Zaubersaison vermiest.