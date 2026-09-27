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Sport
National League: Highlights der Partie Biel – Genf (0:2)
EHC Biel – Genf-Servette 0:2
Doppeltorschütze Manninen profitiert von Saarijärvi-No-Look-Pass
In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – Genf-Servette HC (0:2).
Publiziert: 17:04 Uhr
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Die National-League-Highlights vom 26. September + 27. September
2:33
EHC Biel – Genf-Servette 0:2
Manninen profitiert von Saarijärvi-No-Look-Pass
4:55
ZSC Lions – Kloten 3:2
Marti schaufelt Puck via Hrubecs Rücken ins eigene Tor
5:27
Lugano – Ambri 3:5
Ex-Lugano-Stürmer schiesst Ambri zum Derby-Sieg
2:56
Fribourg – Tigers 4:3 n.V.
Spektakuläre Banden-Vorlage – aber kein Sieg für die Tigers
3:02
Davos – Lausanne 4:2
Zadina trifft endlich wieder
3:07
HC Ajoie – Lakers 4:5 n.V.
Ajoies Finnen-Linie spielt Rappi schwindlig
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