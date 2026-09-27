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EHC Biel – Genf-Servette 0:2
Doppeltorschütze Manninen profitiert von Saarijärvi-No-Look-Pass

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – Genf-Servette HC (0:2).
Publiziert: 17:04 Uhr
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