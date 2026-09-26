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Fribourg – Tigers 4:3 n.V.
Spektakuläre Banden-Vorlage – aber kein Sieg für die Tigers

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg-Gottéron – SCL Tigers (4:3 n.V.).
Publiziert: vor 45 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 26. September
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