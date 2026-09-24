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Das Netz fiebert mit
Sprint-Opa (88) läuft mit Affenzahn zu WM-Gold

Dr. Karl Schmid geht gerade viral. Der Deutsche holt an der Senioren-WM im südkoreanischen Daegu über 100 Meter überlegen Gold. Dafür braucht er gerade mal 17,16 Sekunden.
Publiziert: 06:01 Uhr
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