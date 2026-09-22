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Ex-Sprint-Superstar Usain Bolt lässt es in München krachen
Feuchtfröhliche Feier
Ex-Sprint-Superstar gibt in München Vollgas
Usain Bolt sorgt am Oktoberfest in München ordentlich für Stimmung. Der Ex-Sprint-Superstar lässt es im Schützenfestzelt krachen.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Nick Reifler
Video-Redaktor Sport
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