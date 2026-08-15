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Letztes Duo out
Schweizer Beachvolleyballer gehen an EM leer aus

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Adrian Heidrich/Yves Haussener scheitert an der EM in Polen trotz starkem Auftritt im Viertelfinal. Damit sind alle Schweizer Teams ausgeschieden.
Publiziert: 17:58 Uhr
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Aktualisiert: 19:38 Uhr
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Out im EM-Viertelfinal: Für Adrian Heidrich...
Foto: imago/Beautiful Sports
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Eigentlich haben Adrian Heidrich und Yves Haussener vor der Beachvolleyball-EM nicht als grosse Schweizer Trümpfe gegolten – im polnischen Stare Jablonki halten sie die Schweizer Fahne aber am längsten hoch. Bis am Samstagnachmittag, als wie schon für Tanja Hüberli und Nina Brunner der Viertelfinal Endstation bedeutet.

Auf Heidrich/Haussener wartet in der Runde der letzten Acht dabei ein grosser Brocken: Die beiden bekommen es mit Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson zu tun – die Schweden führen derzeit die Weltrangliste an.

Davon entmutigen lassen sich Heidrich/Haussener, für die schon der Viertelfinal-Einzug als Erfolg zu werten ist, aber nicht. Nach dem verlorenen Startsatz schlagen sie eindrücklich zurück und gewinnen den zweiten Durchgang knapp mit 21:19.

So geht es in einen Entscheidungssatz, den das Schweizer Duo aber mit 11:15 verliert. Damit reist die Schweizer Beachvolleyball-Delegation ohne EM-Medaille aus Polen zurück.

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