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Gegen starke Französinnen
Brunner und Hüberli scheitern im EM-Viertelfinal

Nina Brunner und Tanja Hüberli scheiden an der Beachvolleyball-EM in Polen im Viertelfinal aus. Das Schweizer Duo unterliegt den Französinnen Vieira/Chamereau in drei Sätzen mit 17:21, 21:17, 10:15.
Publiziert: 19:20 Uhr
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Aktualisiert: 19:31 Uhr
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Für Nina Brunner (l.) und Tanja Hüberli (r.) ist im EM-Viertelfinal Endstation.
Foto: keystone-sda.ch

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KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Brunner/Hüberli scheiden bei Beachvolleyball-EM in Polen im Viertelfinal aus
  • 17:21, 21:17, 10:15 gegen Französinnen Vieira/Chamereau verloren
  • Letztes Schweizer Frauen-Team raus, Männer spielen Samstag um EM-Medaillen
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nina Brunner und Tanja Hüberli scheiden an der Beachvolleyball-EM in Polen aus. Im Viertelfinal-Duell unterliegt das Schweizer Duo in drei Sätzen Clémence Vieira und Aline Chamereau. Den Französinnen müssen sich Brunner/Hüberli 17:21, 21:17, 10:15 geschlagen geben. 

Den Olympia-Dritten von 2024 unterlaufen bei der Niederlage viele Servicefehler im ersten Satz, was dem französischen Duo in die Karten spielte. Im zweiten Satz konnten sich Brunner/Hüberli besser auf ihr Spiel konzentrieren, bevor die Französinnen im zunächst hart umkämpften Satz beim Stand von 7:7 davonziehen und am Ende ihren zweiten Matchball verwerten konnten. 

Damit scheidet auch das letzte Schweizer Frauen-Team aus dem Wettbewerb aus. Bei den Männern kämpft am Samstag um 16 Uhr mit Adrian Heidrich und Yves Haussener noch ein Schweizer Gespann um die EM-Medaillen.

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