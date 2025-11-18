Zwei Schweizer Beach-Duos an der WM ausgeschieden

An der Beachvolleyball-WM hat die K.o.-Phase begonnen. Und gleich zwei Schweizer Männer-Duos müssen nach ihrem Einsatz die Koffer packen.

1/2 Adrian Heidrich (l.) und Jonathan Jordan sind in den Playoffs ausgeschieden. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

An den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Adelaide sind zwei der drei Schweizer Männer-Teams gleich zum Auftakt der K.o.-Phase ausgeschieden. Nur Marco Krattiger und Leo Dillier, die erst am Mittwoch spielen, sind noch im Rennen.

Zuerst erwischt es im Playoff Adrian Heidrich und Jonathan Jordan. Sie führen gegen die Österreicher Timo Hammarberg und Tim Berger in beiden Sätzen klar (4:0 im ersten und 9:5 im zweiten Satz), verlieren aber mit 15:21 und 17:21.

In den Sechzehntelfinals bleiben anschliessend auch Yves Haussener und Julian Friedli hängen. Sie unterliegen den Franzosen Rémi Bassereau/Calvin Aye 11:21, 21:18, 9:15. Die beste Phase im Spiel haben Haussener/Friedli im zweiten Satz, den sie nach einem 7:9-Rückstand noch gewînnen. Im Tiebreak führen Haussener/Friedli 1:0 und 2:1, geraten aber wegen vier verlorener Ballwechsel hintereinander (vom 3:3 zum 3:7) in Rücklage.

Von den drei Männer-Teams, die sich nach zwei Weltmeisterschaften ohne Schweizer Beteiligung für Adelaide qualifiziert haben, bleiben also bloss noch Marco Krattiger und Leo Dillier im Rennen. Sie bestreiten ihren Sechzehntelfinal erst in der Nacht auf Mittwoch gegen die Holländer Stefan Boermans/Yorick de Groot.