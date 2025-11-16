Für die drei Schweizer Beachvolleyball-Duos der Männer setzte es an der WM in Australien in der Nacht zum Sonntag einen Sieg und zwei Niederlagen ab. Das Ausscheiden in der Gruppenphase dürften alle drei Teams abwenden.

Leo Dillier (links) und Adrian Heidrich harmonieren bestens. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Darum gehts Schweizer Beachvolleyball-Teams auf Kurs zur Sechzehntelfinal-Qualifikation

Heidrich/Jordan gewinnen letztes Gruppenspiel und ziehen in K.o.-Phase ein

Zwei Teams pro Gruppe und vier beste Gruppendritte qualifizieren sich

Positive Zwischenbilanz für die Schweizer Beachvolleyball-Männer. Alle drei Teams befinden sich trotz Niederlage auf Kurs zur Sechzehntelfinal-Qualifikation.

Adrian Heidrich und Jonathan Jordan, die das Schweizer Duell in der Gruppe A gegen Marco Krattiger und Leo Dillier verloren hatten, hielten dem Druck stand. Im letzten Gruppenspiel gegen Hans Hannibal/Nicolas Llambias aus Uruguay gewannen sie 21:16, 21:15 und ziehen somit als Gruppendritte in die K.o.-Phase ein. Gleiches gilt für Krattiger/Dillier, die Platz 2 einnehmen. Sie verloren den Spitzenkampf gegen die Norweger Anders Mol/Christian Sörum in drei Sätzen (26:24, 16:21, 12:15).

Yves Haussener und Julian Friedli hingegen sind noch nicht durch. Sie verloren ihr zweites Gruppenspiel gegen das Katar-Duo Ahmed Tijan/Cherif Younousse 15:21, 15:21 und stehen nun mit einem Sieg und einer Niederlage da. Am Montag spielen sie noch gegen ein Duo aus Kuba, das bislang zwei Niederlagen kassiert hat.

Zwei Teams pro Vierergruppe sowie die besten vier Gruppendritten qualifizieren sich für die Sechzehntelfinals. Die restlichen acht Gruppendritten spielen in einem Playoff um die restlichen vier Plätze in der K.-o.-Runde.