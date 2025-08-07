Tanja Hüberli hat sich an einem Challenge-Turnier in Österreich verletzt. Erste Untersuchungen lassen einen Verdacht eines ausgekugelten Sprunggelenks aufkommen.

Tanja Hüberli (r.) hat sich in Österreich am Sprunggelenk verletzt. Foto: keystone-sda.ch

Cédric Heeb Redaktor Sport

Bittere Nachrichten für Tanja Hüberli. Die Beachvolleyballspielerin hat sich bei einem Challenge-Turnier im österreichischen Baden verletzt. Es besteht der Verdacht eines Luxation («Auskugelung») des Sprunggelenks, weitere Untersuchungen werden am Donnerstag in der Schweiz vollzogen.

Sie und ihre Partnerin Leona Kernen lagen zum Zeitpunkt der Verletzung komfortabel in Führung, mussten das Spiel dann aber aufgeben. Der Verband werde weitere Informationen über den Gesundheitszustand Hüberlis sowie den weiteren Saisonverlauf mitteilen, sobald genauere Befunde vorliegen.