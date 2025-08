Vergé-Dépré-Schwestern stehen im EM-Viertelfinal

Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Anouk und Zoé Vergé-Dépré erreichen bei der EM in Düsseldorf den Viertelfinal. Sie besiegen das hollländische Duo van Driel/Bekhuis in zwei Sätzen und spielen um 16 Uhr um den Halbfinaleinzug.

1/2 Jubel bei den Vergé-Dépré-Schwestern Anouk (l.) und Zoé (r.). Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Anouk und Zoé Vergé-Dépré stehen bei der EM in Düsseldorf in den Viertelfinals. Sie besiegen Emi van Driel und Wies Bekhuis 23:21, 21:16 und spielen um 16 Uhr um den Einzug in die Halbfinals.

Die zunächst enge Partie gegen die Holländerinnen kippt zum Ende des ersten Satzes auf die Seite der Bernerinnen. Sie zeigen sich in dieser Phase überaus konzentriert, agieren fehlerlos und warten geduldig auf den Fehler der Gegnerinnen. Dieser kommt dann beim dritten Satzball mit einem Smash ins Out.

Gibt es eine weitere EM-Medaille?

Das einzige noch im Tableau verbliebene Schweizer Frauen-Duo hatte die ersten beiden Gruppenspiele gewonnen und sich somit direkt für die Achtelfinals qualifiziert, die Holländerinnen hingegen mussten am Donnerstag noch die 1/16-Finals spielen.

Die Vergé-Dépré-Schwestern waren beide schon an einer EM auf dem Podest gestanden. Anouk gewann 2020 mit Joana Heidrich Gold, Zoé an der Seite Esmée Böbner 2024 Bronze.