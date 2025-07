Vergé-Dépré-Schwestern direkt im EM-Achtelfinal

An der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf können sich Anouk und Zoé Vergé-Dépré bereits auf den Achtelfinal einstellen. Tanja Hüberli und Leona Kernen müssen dagegen im Sechzehntelfinal antreten.

1/4 Anouk Vergé-Dépré freut sich mit Schwester Zoé über den direkten Achtelfinal-Einzug an der EM. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Anouk und Zoé Vergé-Dépré ziehen bei der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf direkt in die Achtelfinals ein. Nach dem zweiten Sieg in Folge bleibt ihnen die Zwischenrunde erspart.

Im Duell der beiden Sieger-Duos der ersten Runde der Gruppe C gewinnen die Vergé-Dépré-Schwestern gegen die Deutschen Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne 21:18, 22:24, 15:10. In der Kurzentscheidung liegen die beiden Schweizerinnen nie in Rückstand, nachdem sie in Satz 2 für eine Aufholjagd letztlich doch nicht belohnt wurden. Bereits beim Elite16-Turnier Anfang Juli in Gstaad waren die Vergé-Déprés in diesem Duell als Siegerinnen hervorgegangen.

Die zweifache Europameisterin Tanja Hüberli und ihre neue Partnerin Leona Kernen dagegen müssen bereits in den 1/16-Finals wieder antreten. Gegen die Lettinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilowa, die in Gstaad bis in den Final vorgestossen sind, verlieren sie das Duell der beiden erfolgreichen Teams vom Mittwoch 19:21, 12:21.