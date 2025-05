Traum vom ersten Finaleinzug seit 26 Jahren New York Knicks verkürzen und dürfen weiter hoffen

Die New York Knicks dürfen in den NBA-Playoffs weiter vom ersten Finaleinzug seit 26 Jahren träumen. Mit einem 111:94-Heimsieg verkürzen sie in der Halbfinalserie gegen die Indiana Pacers auf 2:3.

Publiziert: vor 37 Minuten