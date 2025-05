Basketball-Nati kennt mögliche Gegner der WM-Qualifikation

Die potenziellen Gegner der Schweizer Basketball-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation sind bekannt. Für die Nati geht es unter anderem entweder gegen Spanien in der Gruppe A oder Serbien in der Gruppe B.

Die Schweizer Basektball-Nationalmannschaft kennt ihre potenziellen Gegner für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 in Katar. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Nationalmannschaft der Männer kennt ihre potenziellen Gegner für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 in Katar. Sie würde sich entweder in der Gruppe A wiederfinden, in der Spanien der Favorit ist, oder in der Gruppe B, in der Serbien das Team ist, das es zu schlagen gilt.

Bevor die Schweiz in die Playoffs einsteigen kann, muss sie zunächst die zweite Runde der Vorqualifikation im August überstehen. Die Mannschaft von Ilias Papatheodorou muss einen der ersten beiden Plätze in ihrer Gruppe belegen, in der auch die Slowakei und die Ukraine vertreten sind.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 beginnt im November und endet im Juli 2026. Neben Spanien werden Georgien und eine weitere Mannschaft aus den «Pre-Qualifiers» in der Gruppe A vertreten sein. Die Türkei und Bosnien und Herzegowina sind die Gegner Serbiens in Gruppe C.