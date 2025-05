Gregg Popovich (r.) und San-Antonio-Spurs-Star Victor Wembanyama auf einem Bild von Ende Dezember 2023. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der legendäre Trainer Gregg Popovich gibt seinen Posten als Coach der San Antonio Spurs nach 29 Jahren auf und wird Präsident der Basketball-Abteilung. Dies gab die Franchise aus Texas am Freitag bekannt. Seit November und einem Schlaganfall hatte der 76-jährige Amerikaner pausiert.

«Obwohl meine Liebe und Leidenschaft für das Spiel ungebrochen ist, habe ich mich entschieden, mein Amt als Cheftrainer niederzulegen», wird Popovich in einer Mitteilung der Spurs zitiert.

Fünf NBA-Titel mit den Spurs

Popovich trainierte die Spurs bereits seit 1996. Er ist damit der Rekordhalter in der NBA für die längste Amtszeit bei nur einem Klub. Die 1422 Siege in der Regular Season als Coach sind ebenfalls unübertroffen. Er führte die Texaner zu fünf NBA-Titeln (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014).

Überdies war er Trainer der amerikanischen Auswahl, die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Gold gewann. Für seine Erfolge wurde Popovich 2023 in die Hall of Fame aufgenommen.