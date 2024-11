Gregg Popovich muss vorerst kürzer treten: Die Trainer-Ikone erlitt vor gut zehn Tagen einen Schlaganfall. Foto: Rick Egan

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die San Antonio Spurs müssen seit einigen Tagen ohne ihren Coach Popovich auskommen. Am Mittwoch gab der NBA-Klub bekannt, dass der 75-Jährige am 2. November einen leichten Schlaganfall erlitten hat.

Wie lange Gregg Popovich, der die USA bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu Gold geführt hat, ausfällt, ist offen. Er befindet sich in der Rehabilitation. Es werde erwartet, dass er sich vollständig von seinem Schlaganfall erholen werde, teilte der Verein mit.

Popovich trainiert die Spurs bereits seit 1996 und ist damit der Rekordhalter in der NBA für die längste Amtszeit bei nur einem Verein. Er führte den Klub in dieser Zeit zu fünf NBA-Titeln. Für seine Erfolge wurde er 2023 in die Hall of Fame aufgenommen.