Georges Wizards beenden Mega-Pleitenserie

Die Washington Wizards wussten schon fast nicht mehr, wie sich gewinnen anfühlt. Nun haben sie es nach 16 Niederlagen in Serie wieder einmal erlebt.

1/4 Kyshawn George(l.) und Washington können doch noch gewinnen. Foto: keystone-sda.ch

Nach 16 Niederlagen in Folge haben Kyshawn George und Washington wieder einen Grund zur Freude. Die Wizards gewinnen in Minneapolis gegen die Minnesota Timberwolves 105:103 und holen den siebten Saisonsieg.

George liefert eine starke Leistung ab. Der Walliser, der in der Startformation steht, erzielt elf Punkte und holt sechs Rebounds für Plus-12-Bilanz.

In Indianapolis kassiert Atlanta die achte Niederlage in Folge. Die Hawks unterliegen den Indiana Pacers 127:132. Clint Capelas Name steht fünf Tage vor Ablauf der Transferfrist nicht auf dem Matchblatt.