Dirk Nowitzki trauert um seinen grossen Förderer

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der ehemalige NBA-Spieler und -Trainer Don Nelson (†86) ist verstorben, wie seine Familie am Sonntag mitteilt. Eine Todesursache wird nicht angegeben.

Der Mann aus Michigan gewann als Aktiver fünfmal die NBA mit den Boston Celtics. Als Trainer coachte er während 34 Jahren die Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks und Dallas Mavericks, ehe er sich 2010 zurückzog. Zum Titelgewinn reichte es nie, doch seine 1335 Siege in der besten Basketballliga der Welt wurden nur von Gregg Popovich (77; 1390 Siege) übertroffen.

Während seiner Zeit in Dallas (1997 bis 2005) zählte auch Dirk Nowitzki (48) zu seinen Schützlingen. Er spielte in der Karriere des Deutschen eine entscheidende Rolle. Entsprechend emotional fallen Nowitzkis Worte nach Nelsons Tod aus.

«Nellie... Du hast mich nicht nur gedraftet (1998, Anm. d. Red.). Du hast auch an mich geglaubt. Du hast Dinge in meinem Spiel erkannt, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass ich dazu in der Lage bin. Ich habe es schon millionenfach gesagt und werde es immer wieder sagen: Ich glaube nicht, dass meine Karriere so verlaufen wäre, wie sie es getan hat, wenn du nicht mein erster Trainer gewesen wärst und mir die Freiheit gegeben hättest, mein Spiel zu spielen. Ich kann nur sagen: ‹Danke für alles. Ruhe in Frieden, Legende›», schreibt er auf X.