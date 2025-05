Titelverteidiger Celtics misslingt der Viertelfinal-Auftakt

Der Titelverteidiger und das beste Team der Regular Season starten nicht wunschgemäss in die Playoff-Viertelfinals der NBA. Beide Teams verlieren.

1/2 Die Boston Celtics verlieren das erste Viertelfinal-Spiel. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Boston Celtics und die Oklahoma City Thunder verlieren zum Auftakt in die Playoff-Viertelfinals der NBA. Der aktuelle Champion und das beste Team der Regular Season kassieren knappe Heimniederlagen.

Die neun Tage Pause zwischen dem letzten Spiel der Achtelfinalserie gegen die Memphis Grizzlies haben keine positive Auswirkung für Oklahoma. Im ersten Spiel der Viertelfinalserie unterliegen die Thunder Denver 119:121. Die Nuggets ihrerseits haben im Achtelfinal gegen die Los Angeles Clippers über sieben Spiele gehen müssen. Bei den Gästen überragt einmal mehr Superstar Nikola Jokic. Der Serbe erzielt 42 Punkte und holt 22 Rebounds, sein Bestwert in den diesjährigen Playoffs.

Die Celtics verlieren vor Heimpublikum gegen die New York Knicks 105:108 nach Verlängerung. Für den amtierenden Champion und Rekordmeister aus Boston ist es eine vermeidbare Niederlage. In der zweiten Hälfte haben die Celtics zeitweise 20 Punkte Vorsprung. Sie vergeben zudem 45 Dreipunktewürfen und stellen damit einen NBA-Playoff-Rekord auf. In der Regular Season hat Boston noch alle vier Partien gegen die Knicks gewonnen.