1/2 Enden die NBA-Playoffs für Steph Curry und die Warriors schon in der ersten Runde? Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach einer 107:115 Niederlage in der Nacht auf Samstag in Kalifornien müssen die Warriors im Viertelfinal der Western Conference der NBA ein Spiel 7 gegen die Houston Rockets bestreiten. Golden State führte in dieser Serie jedoch mit 3:1.

Ein Katastrophenszenario zeichnete sich für Stephen Curry und seine Teamkollegen ab, die in der Schlussphase des Spiels mit verdrossener Miene dastanden. Houston, das am Sonntag die entscheidende Partie in Texas wird bestreiten können, hat die Chance, das 14. Team zu werden, das eine Playoff-Serie in der NBA nach einem 1:3-Rückstand gewinnt, was es seit 2020 nicht mehr gegeben hat.

Nachdem die Warriors am Mittwoch in Houston ein schreckliches Spiel 5 gezeigt hatten, wirkten sie im letzten Viertel von Spiel 6, das mit 86:84 für die Rockets begann, von Anfang an apathisch. Ihr Trainer Steve Kerr nahm nach weniger als einer Minute Spielzeit eine Auszeit, da der Vorsprung bereits auf sechs Punkte angewachsen war.

Golden State war in den entscheidenden Momenten zu ungeschickt im Wurf und wurde von Houstons Point Guard Fred VanVleet geplagt, der 29 Punkte (6 von 9 aus der Distanz), 8 Rebounds und 8 Assists erzielte. Houston dominierte auch bei den Rebounds (62 zu 51) mit Alperen Sengun (21 Punkte, 14 Rebounds) und dem erstaunlichen Steven Adams (17 Punkte, 5 Rebounds).