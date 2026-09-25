Er war einer der ersten grossen Stars der NBA und prägte den nordamerikanischen Basketball in dessen frühen Jahren. Nun ist Bob Pettit im Alter von 93 Jahren verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Basketball-Legende Bob Pettit (93) starb am 23. September in Metairie

Erster NBA-Spieler mit 20'000 Punkten, gewann 1958 den einzigen Hawks-Titel

11 All-Star-Wahlen, Karriere-Durchschnitt: 26,4 Punkte, 16,2 Rebounds pro Spiel

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Die Basketball-Welt trauert um Bob Pettit (93). Die Louisiana State University (LSU) bestätigte offiziell seinen Tod. Pettit starb am Mittwoch in seinem Zuhause in Metairie, einem Vorort von New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Pettit schrieb in der NBA, der nordamerikanischen Profiliga, Geschichte. 1954 wurde er von den Milwaukee Hawks als Nummer zwei gedraftet. Der Klub zog anschliessend nach St. Louis, Pettit blieb ihm bis zu seinem Karriereende 1965 treu. Bereits 1955 wurde er Rookie of the Year, ein Jahr später gewann er als erster Spieler überhaupt die MVP-Auszeichnung. 1959 folgte sein zweiter MVP-Titel. Der Power Forward galt als einer der prägendsten Spieler der 1950er- und 1960er-Jahre.

Pettits Weg an die NBA-Spitze

Seinen grössten Mannschaftserfolg feierte Pettit 1958. In den NBA Finals trafen die St. Louis Hawks auf die Boston Celtics. Im entscheidenden sechsten Spiel im Kiel Auditorium in St. Louis erzielte Pettit 50 Punkte und 19 Rebounds. Die Hawks gewannen mit 110:109 und holten den einzigen NBA-Titel der Klubgeschichte. St. Louis erreichte mit ihm insgesamt viermal die Finals, 1957, 1958, 1960 und 1961.

Pettit wurde in all seinen elf NBA-Saisons ins All-Star-Team gewählt und gewann viermal den All-Star-Game-MVP. 1964 überschritt er als erster Spieler der Ligageschichte die Marke von 20'000 Punkten. Seine Karriere beendete er mit durchschnittlich 26,4 Punkten und 16,2 Rebounds pro Spiel. 1971 wurde er in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen. Die Hall of Fame würdigte ihn nach seinem Tod als «true giant of the game».

Auch ausserhalb der NBA blieb Pettit mit Louisiana verbunden. Seine Trikotnummer 50 wurde an der LSU ausgemustert, seine Nummer 9 später bei den Hawks. Eine Statue erinnert an ihn auf dem Campus der LSU. 1996 wurde Pettit zudem in das Team der 50 grössten Spieler der NBA-Geschichte gewählt.