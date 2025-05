Anthony Edwards führt seine Timberwolves zum Sieg gegen LeBrons Lakers und etabliert sich als neuer Superstar der NBA. Neben dem Feld sorgen derweil seine vier Kinder in den letzten zwei Jahren für Schlagzeilen.

NBA-Star Edwards zeugte vier Kinder in zwei Jahren

Anthony Edwards führt seine Timberwolves zum Sieg gegen die Lakers.

Björn Lindroos

Der Mega-Trade von Luka Doncic (26) zu den Lakers erschütterte im Februar die NBA. Der slowenische Superstar an der Seite von LeBron James (40)? Das neue Traum-Duo war geboren. Doch drei Monate später ist alles anders, die Saison der Lakers ist nach der ersten Playoff-Runde schon zu Ende. Und der Party-Crasher hat einen Namen: Anthony Edwards.

Der 23-Jährige war beim 4:1-Sieg der Minnesota Timberwolves der grosse Mann der Serie. Mit einem Durchschnitt von gut 27 Punkten pro Spiel hat er grossen Anteil am Playoff-Aus des historischen Teams aus Kalifornien und setzt einen Trend fort: Edwards mausert sich zum neuen Gesicht der NBA.

Der Youngster steht mit seiner spektakulären und wilden Spielweise für die neue Generation. Der «Ant-Man» ist so etwas wie der Lamine Yamal vom Basketball. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund, seine schamlosen Interviews sorgen in der US-Medienwelt immer wieder für dicke Schlagzeilen.

Vier Kinder und viel Zoff

Ähnliches gilt auch für sein Verhalten neben dem Platz. Denn Edwards zeugte in den vergangenen zwei Jahren gleich vier (!) Kinder – mit vier verschiedenen Frauen. Im September 2023 kam seine erste Tochter Aris Ariel Carlyle zur Welt. Mutter ist Daja Carlyle, mit der sich Edwards später vor Gericht um das Sorgerecht stritt. Am Ende einigten sich die beiden, Edwards soll Daja über 5000 US-Dollar pro Monat an Kindesunterhalt bezahlen.

Nur einen Monat nach dem ersten Kind folgte Sohn Amir. Auch hier aber nicht ohne Nebengeräusche: Im Sommer 2024 postete Mutter Ally D auf Instagram Screenshots von Chatverläufen, die Edwards' Vaterschaft beweisen sollten. «Nur Penner leugnen ihre Kinder», schrieb sie dazu. Der Basketballer äusserte sich nicht.

Schon davor war der nächste Edwards-Spross geboren worden. Gemeinsam mit seiner Partnerin Shannon Jackson begrüsste er im März 2024 Tochter Aislynn auf der Welt. Und hier zeigte sich Edwards mächtig stolz: «Es ist einfach das beste Gefühl. Sie ist mein kleines Mädchen», sagte er in der Netflix-Serie «Starting 5».

Vor Gericht wegen Aubri

Für einen Sorgerechtsstreit sorgte Edwards jüngstes Kind. Aubri kam im Oktober 2024 zur Welt. Mutter soll Bikini-Model Ayesha Howard sein, mit der sich der Basketball-Star vor Gericht zoffte. Erst stritt er ab, der Vater zu sein, und forderte einen DNA-Test an. Später forderte er das alleinige Sorgerecht.

Am Ende siegte Howard vor Gericht – und bekam im April 2025 das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Edwards soll den Unterhalt in Höhe von einer Million US-Dollar auf einmal bezahlt haben.

Derweil gilts sportlich bald wieder ernst. In der nächsten Playoff-Runde könnte Edwards mit Steph Curry (37) von den Golden State Warriors den nächsten Altmeister eliminieren. Und sich weiter als neues Gesicht der NBA etablieren.