Der 18-jährige Walliser Kyshawn George hat seine erste Saison in der NBA beendet. Foto: Michael Laughlin

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Washington Wizards beenden die Regular Season in der NBA mit einem Sieg. Das Team mit dem Schweizer Kyshawn George gewinnt in Miami dank einem Buzzer Beater – einem Korb mit der Schlusssirene – mit 119:118.

Bub Carrington bescherte den Gästen aus der Hauptstadt mit seinem erfolgreichen Wurf mit der Schlusssirene den Sieg, den 18. im 82. Spiel der Saison.

Kyshawn George gehört zur Starting Five der Wizards, allerdings steht er nur 15 Minuten auf dem Parkett. Der Walliser Rookie kommt auf fünf Punkte und schliesst seine erste Saison in der besten Basketball-Liga der Welt mit durchschnittlichen 8,7 Punkten, 4,2 Rebounds und 2,5 Assists pro Spiel ab.

Die Atlanta Hawks, die weiterhin auf den an der linken Hand verletzten Clint Capela verzichten müssen, gewinnen am Sonntag gegen Orlando Magic mit 117:105. Die beiden Teams, bei denen viele Stammspieler ausfallen, treffen am Dienstag im ersten Spiel des Play-ins der Eastern Conference, in dem es um den Einzug in die Playoffs geht, erneut aufeinander.