Die Celtics-Stürmer Jayson Tatum (0) und Derrick White freuen sich über den Sieg gegen Orlando. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Titelhalter Boston qualifiziert sich in den Playoffs der NBA für die Viertelfinals. Die Boston Celtics beenden die Serie gegen Orlando Magic mit 4:1 Siegen und einem 120:89 zum Abschluss.

Auch die Indiana Pacers überstehen die erste Playoff-Runde. Die Pacers liegen gegen die Milwaukee Bucks bis 53 Sekunden vor Schluss mit vier Punkten zurück, erzwingen aber noch die Verlängerung und setzen sich dort mit 119:118 durch.

Die Indiana Pacers treffen in den Viertelfinals auf die Cleveland Cavaliers. Boston bekommt es entweder mit den New York Knicks oder den Detroit Pistons zu tun. In dieser Serie verkürzt Detroit in einem packenden Spiel mit 18 Führungswechseln (106:103) auf 2:3.