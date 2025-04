Bitteres Saison-Aus für die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela. Das entscheidende Play-In-Spiel gegen Miami verliert das Team nach heroischem Comeback schliesslich in der Verlängerung.

Overtime-Drama in den Play-Ins

Die Atlanta Hawks werden nicht in den Playoffs der NBA antreten. Sie verlieren das entscheidende Spiel im Play-In der Eastern Conference zu Hause gegen Miami 114:123 nach Verlängerung.

Miamis Leistung ist bemerkenswert: Seit der Einführung des Play-In in der Saison 2020/21 ist es das erste Mal, dass sich ein Team auf Platz 10 seiner Conference für die Playoffs qualifizieren konnte. Die Hawks hingegen verpassen zum zweiten Mal in Serie die Postseason.

Im entscheidenden Spiel konnten sich die Heat wieder einmal auf Tyler Herro verlassen. Der Point Guard erzielte 30 Punkte, wobei er in der von seinem Team dominierten Verlängerung zwei entscheidende Dreier erzielte.

Capela fehlte erneut verletzt

Die Hawks, die weiterhin auf den an der Hand verletzten Clint Capela verzichten mussten, hatten sich stark in die Partie zurückgekämpft. Nach einem 17-Punkte-Rückstand im zweiten Viertel (28:45) rettete Trae Young sein Team 1,3 Sekunden vor dem Buzzer in die Verlängerung.

Miami trifft in der ersten Runde der Playoffs auf Cleveland. Im Westen bekommt es Memphis mit dem Gewinner der regulären Saison, den Oklahoma City Thunder, zu tun. Die Grizzlies sicherten sich ihr Ticket durch einen 120:106-Sieg gegen die Dallas Mavericks.